Na první pohled vypadají jako běžné internetové obchody – slibují rychlé doručení, bezplatnou dopravu, možnost vrátit zboží až do sta dní a nejčastěji se propagují na sociálních sítích. V jejich obchodních podmínkách se ale objevují
ustanovení, na která čeští zákazníci nejsou zvyklí. Nová kategorie e-shopů, totiž příliš nedodržuje české právo.
Co se dočtete dál
- Kdo jsou skuteční provozovatelé webů a kde sídlí.
- Jaké konkrétní ustanovení v obchodních podmínkách využívají.
- Jak se aplikuje české právo a GDPR na platformy sídlící mimo EU.
- Kdo hradí dopravu při vrácení zboží a jak podnikatel informuje spotřebitele.
- Jaké jsou zákonné lhůty pro reklamaci a jak obchodní podmínky tyto lhůty omezují.
- Jaké stížnosti zákazníků se objevují a jaké kroky mohou spotřebitelé podniknout.
