Na první pohled vypadají jako běžné internetové obchody – slibují rychlé doručení, bezplatnou dopravu, možnost vrátit zboží až do sta dní a nejčastěji se propagují na sociálních sítích. V jejich obchodních podmínkách se ale objevují ustanovení, na která čeští zákazníci nejsou zvyklí. Nová kategorie e-shopůtotiž příliš nedodržuje české právo.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdo jsou skuteční provozovatelé webů a kde sídlí.
  • Jaké konkrétní ustanovení v obchodních podmínkách využívají.
  • Jak se aplikuje české právo a GDPR na platformy sídlící mimo EU.
  • Kdo hradí dopravu při vrácení zboží a jak podnikatel informuje spotřebitele.
  • Jaké jsou zákonné lhůty pro reklamaci a jak obchodní podmínky tyto lhůty omezují.
  • Jaké stížnosti zákazníků se objevují a jaké kroky mohou spotřebitelé podniknout.
