Části letošních předškoláků se už týká nový přístup k udělování odkladu školní docházky. Dostat by ho měly jen děti se skutečně závažnými zdravotními problémy, nebo pokud jsou po operaci či úrazu a předpokládá se, že se jejich stav do roka zlepší. A důvod? Česko patří k zemím s nejvyšším počtem odkladů školní docházky, ministerstvo chce touto novelou bojovat proti tomu, aby je děti dostávaly i z neopodstatněných důvodů. Podle odborníků je totiž rodiče často vyžadovali i pro děti, které je nepotřebovaly.
Ministerstvo školství nyní do škol a poradenských zařízení zaslalo materiál s výčtem diagnóz, kterých se nově odklad týkat nemá. HN mají materiál k dispozici.
Co se dočtete dál
- Jaké diagnózy už podle ministerstva nemají být důvodem pro odklad.
- Jak se letos změní zápis do základní školy.
- Jaká opatření mají pomoci různě připraveným dětem lépe zvládnout nástup do školy.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.