Části letošních předškoláků se už týká nový přístup k udělování odkladu školní docházky. Dostat by ho měly jen děti se skutečně závažnými zdravotními problémy, nebo pokud jsou po operaci či úrazu a předpokládá se, že se jejich stav do roka zlepší. A důvod? Česko patří k zemím s nejvyšším počtem odkladů školní docházky, ministerstvo chce touto novelou bojovat proti tomu, aby je děti dostávaly i z neopodstatněných důvodů. Podle odborníků je totiž rodiče často vyžadovali i pro děti, které je nepotřebovaly.

Ministerstvo školství nyní do škol a poradenských zařízení zaslalo materiál s výčtem diagnóz, kterých se nově odklad týkat nemá. HN mají materiál k dispozici.

Co se dočtete dál

  • Jaké diagnózy už podle ministerstva nemají být důvodem pro odklad.
  • Jak se letos změní zápis do základní školy.
  • Jaká opatření mají pomoci různě připraveným dětem lépe zvládnout nástup do školy.
