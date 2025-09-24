Tvůrci extrémně orientovaných politických slepenců si oddechli, ve volbách budou potřebovat pro vstup do Poslanecké sněmovny jen pět procent hlasů. Rozhodl o tom Ústavní soud. A brněnské soudce je potřeba pochválit hned ve dvojím ohledu – za uměřenost a rychlost. I když jedna pochybnost, ke které se dostaneme na konci, po jejich rozhodnutí zůstává.
Nejprve k tomu, o co jde. Ústavní soud řešil stížnost strany Volt, která tvrdila, že SPD a Stačilo! jsou ve skutečnosti skryté koalice, a tedy by měly pro vstup do sněmovny potřebovat nikoli pět, ale osm, respektive jedenáct procent hlasů. A skutečně, jak se říká, „zvonku to tak vyzerá“. Za SPD kandidují lídři dalších stran (Trikolóra, Svobodní, Pro) a Stačilo! je fakticky koalice komunistů a sociálních demokratů. Materiálně vzato vlastně není co řešit. Když nalejete do fernetu značnou dávku griotky, tak už to taky není fernet. Pokud někdo tvrdí opak, stačí ochutnat.
