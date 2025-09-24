Hnutí SPD Tomia Okamury i Stačilo! Kateřiny Konečné se mohou účastnit nadcházejících voleb. Pro vstup do sněmovny jim pak stačí pět procent hlasů. Rozhodl o tom Ústavní soud, když zamítl stížnost strany Volt, která se domáhala zrušení jejich kandidátek, protože jde o nepřiznané koalice. Podle Voltu by tak měly pro získání mandátů překonat vyšší hranici – 11 procent hlasů, jak stanoví zákon pro tři- a vícečlenné koalice.
Ústavnímu soudu pro rozhodnutí stačila rekordně krátká lhůta devíti dnů. Stížnost totiž dostal minulé pondělí. „Vyjasnění pravidel před probíhající soutěží je mnohem lepší, než několik měsíců debatovat a učinit rozhodnutí s vědomím volebního výsledku a zpochybňování voleb,“ uvedl předseda Ústavního soudu Josef Baxa s tím, že verdikt pléna byl jednomyslný. On sám již předem avizoval, že se případu budou věnovat s maximální prioritou, protože sněmovní volby jsou už příští víkend.
Česko a demokracie: patříme mezi nejlépe fungující systémy na světě, ukazují tvrdá data
Volt napadl registrace kandidátek obou uskupení ve všech 14 krajích, ale ani v jednom neuspěl. Byť některé krajské soudy připustily, že může jít o obcházení pravidel, musely se řídit zákonem o volbách. Ten nezakazuje, aby na kandidátkách jedné strany byli i členové jiných subjektů. A koalice ani blíže nedefinuje.
Podle Baxy postupovaly soudy správně, když rozhodnutí o registraci ponechaly v platnosti. „V registračním řízení nebyl dán prostor pro materiální posouzení toho, zda jsou volební strany Stačilo! a SPD koalicí, respektive zda jejich kandidátní listiny měly být podány jako koaliční,“ uvedl s tím, že koalicí je pouze uskupení stran, které se za ni prohlásí.
„Jakékoliv materiální posouzení toho, zda je kandidující subjekt koalicí nebo nikoli, by muselo být založeno na dostatečně určitém, jasném a předvídatelném zákoně, který však v současnosti neexistuje,“ podotkl Baxa.
Ústavní soud stížnost posuzoval i podle toho, zda a nakolik bylo stěžující si hnutí Volt postupem konkurence poškozeno. Baxa připustil, že SPD i Stačilo! byly v některých ohledech zvýhodněny. To, že tvoří nepřiznanou koalici, však znamená také některé nevýhody, například při financování ze státního rozpočtu.
„V případě nepřiznaných koalic náleží příspěvek pouze straně, která kandidátní listinu podala,“ poukázal Baxa. Členové nepřiznaných koalic nemohou také založit samostatné poslanecké kluby a dostat na jejich provoz peníze či mít poměrné zastoupení v orgánech sněmovny.
„To, ke kterému ze dvou zmíněných režimů spolupráce se politické strany rozhodnou, je pouze projevem jejich svobodné vůle. Každá z těchto variant má specifické výhody a nevýhody, jejichž vyhodnocení je součástí politické úvahy zúčastněných subjektů,“ dodal Baxa s tím, že je správné nechat na voličích, ať sami rozhodnou.
Stranu Volt verdikt soudu zklamal. „Je to dvacetistránkový dokument, který budou muset naši právníci projít, abychom zjistili, na základě čeho tak ústavní soudci rozhodli. Strana Volt Česko udělala vše pro to, aby se tam skryté koalice nedostaly takto neférovým způsobem. Teď je řada na voličích, jestli chtějí, aby se takto neférově dostali do sněmovny opět komunisti a ČSSD,“ řekl HN mluvčí Voltu Do Duy Hoang.
Ústavní soud ve svém nálezu také připustil, že část volebního zákona řešící koalice není dokonalá a zasloužila by si úpravu. „V situaci, kdy není protiústavní, je však pouze věcí zákonodárce, jak k nastolenému problému přistoupí a zda argumenty proti vhodnosti současné právní úpravy vyslyší,“ uvedl. A zmínil, že šancí k tomu měli poslanci už několik. Naposledy to mohli udělat v zákoně o správě voleb, který začne platit od ledna příštího roku a věnuje se i otázce koalic.
