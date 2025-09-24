Republikánská strana v USA vždy programově prosazovala malý stát. Zásahy vlády do podnikání mají být podle její ideologie co nejmenší, předvídatelné a také řádně odůvodněné s jasně popsanými přínosy a bez bagatelizování negativních dopadů. Cílem zásahů bylo vždy primárně ochránit férovou soutěž, případně národní bezpečnost. Zásadně jinak to neviděli ani prezidenti z řad demokratů. A pak přišel Donald Trump.
Co se dočtete dál
- Proč Trump tak tvrdě zaútočil na šéfa Intelu?
- Jak mohl šéf Bílého domu vše odvolat?
- Kdo se vzdá akcií za miliardy dobrovolně. Nebo „dobrovolně“?
