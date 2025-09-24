Republikánská strana v USA vždy programově prosazovala malý stát. Zásahy vlády do podnikání mají být podle její ideologie co nejmenší, předvídatelné a také řádně odůvodněné s jasně popsanými přínosy a bez bagatelizování negativních dopadů. Cílem zásahů bylo vždy primárně ochránit férovou soutěž, případně národní bezpečnost. Zásadně jinak to neviděli ani prezidenti z řad demokratů. A pak přišel Donald Trump.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč Trump tak tvrdě zaútočil na šéfa Intelu?
  • Jak mohl šéf Bílého domu vše odvolat?
  • Kdo se vzdá akcií za miliardy dobrovolně. Nebo „dobrovolně“?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se