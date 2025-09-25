Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) zlepšila výhled české ekonomiky na letošní rok. Předpokládá nyní, že hrubý domácí produkt (HDP) České republiky se zvýší o dvě procenta, zatímco v květnové prognóze růst odhadovala na 1,6 procenta. Banka to ve čtvrtek uvedla ve svém novém hospodářském výhledu pro země, ve kterých působí.
EBRD loni na jaře předpovídala, že česká ekonomika v letošním roce vzroste o 2,5 procenta. Následně však odhad opakovaně zhoršila, naposledy tak učinila letos v květnu. Nejnovější výhled je tak navzdory zlepšení nadále nižší, než prognóza z loňského jara.
Banka ve výhledu na letošní rok také zůstává o něco pesimističtější než české ministerstvo financí, jehož srpnová prognóza letošní růst odhaduje na 2,1 procenta. EBRD nicméně nadále předpokládá, že v příštím roce hospodářský růst zrychlí na 2,2 procenta, zatímco prognóza ministerstva financí počítá se zpomalením na dvě procenta.
EBRD také zhoršila odhady vývoje ekonomiky na Slovensku a v Maďarsku. Zlepšila naopak výhled pro Polsko, které by mělo v letošním i příštím roce zůstat nejrychleji rostoucí ekonomikou ze zemí Visegrádské skupiny (V4).
Česko a ekonomika: unikátní schopnost vyrábět a druhá pozice v regionu za Rakouskem. Jak to bude ale dál?
Polská ekonomika letos podle EBRD vykáže růst o 3,5 procenta a v příštím roce o 3,4 procenta. V Maďarsku banka na letošní rok předpovídá jen půlprocentní růst, na příští rok však počítá se zrychlením na dvě procenta. Na Slovensku se HDP v letošním roce podle předpokladů banky zvýší o 1,1 procenta a v příštím roce o 1,6 procenta.
EBRD uvedla, že ekonomiky ve střední Evropě a Pobaltí se postupně přizpůsobily nižším dodávkám ruského plynu a vyšším cenám energií, které jsou důsledkem dopadů ruské invaze na Ukrajinu. Banka předpověděla, že hospodářský růst v celém tomto regionu v letošním roce dosáhne 2,4 procenta a v roce příštím zrychlí na 2,7 procenta.
EBRD byla založena v roce 1991, aby pomohla bývalým komunistickým zemím střední a východní Evropy a Sovětského svazu při přechodu k tržnímu hospodářství. Nyní působí zhruba ve čtyřech desítkách zemí v Evropě, Asii a v Africe. V březnu 2021 se banka na žádost české vlády rozhodla, že po třináctileté pauze začne opět investovat v České republice.
