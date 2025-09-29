Děti se málo hýbou a začíná se to projevovat na jejich zdravotním stavu. A nejde jen o často skloňovanou obezitu, ale i o jejich celkový fyziologický vývoj – mají problémy s držením těla, které může vyústit až v bolesti zad či potíže s dýcháním. Právě dětí se špatným držením těla podle největší zdravotní pojišťovny VZP za pět let skokově přibylo, a to až o třetinu. Z finančního pohledu je nárůst ještě větší. Problémy se zády trpí více než 30 tisíc jejích dětských a dospělých klientů.
Co se dočtete dál
- Kolik pohybu by děti měly správně mít a jakým činnostem se věnovat.
- Proč tělocvik či kroužky nestačí.
- Jak mohou problémům svých dětí předejít sami rodiče.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.