Během čtyř veletržních dnů mohou návštěvníci brněnského výstaviště získat klíčové informace a kontakty k rozvoji svého podnikání, nadchnout se pro nová technologická řešení, propojit se s významnými institucemi a obchodními partnery a na místě s nimi uzavřít smlouvu o spolupráci. Program je jako vždy nabitý přednáškami, workshopy a konferencemi. Nechybí ani příležitosti k individuálním konzultacím, a tak se nápady mohou rovnou přetavit ve výhodný byznys.
Úterý: ocenění manažerů
Strojírenský veletrh tradičně otevírá sněm Svazu průmyslu a dopravy a také letos se tu první den akce setkají podnikatelé s představiteli státu. V rámci slavnostního zahájení veletrhu pak nově proběhne vyhlášení vítězů prestižní soutěže Manažer roku, kterou už 32 let pořádá Česká manažerská asociace. „Tato soutěž je specifická tím, že se nesoustředí na podnikatele a majitele firem, ale na vedoucí pracovníky. Letos byl nominován rekordní počet manažerů a finalisty nyní čeká hodnocení před sedmnáctičlennou odbornou porotou,“ představuje soutěž manažerka projektu Helena Grofová. Jména vítězů poprvé zazní právě na zahajovacím ceremoniálu Mezinárodního strojírenského veletrhu.
Nejvýznamnější matchmakingovou akcí je program Kontakt‑Kontrakt, který proběhne na veletrhu už pošestnácté a pořádá ho Regionální hospodářská komora Brno. Vystavovatelům i odborným návštěvníkům nabízí příležitost domluvit si předem B2B schůzku s vybraným obchodním partnerem z preferovaného oboru a sejít se s ním na místě k půlhodinovému jednání. Každoročně se této akce účastní stovky firem a není výjimkou, že během schůzky dojde i k uzavření smlouvy.
Středa: den energetiky a obrany
Otázky spojené s bezpečností a energetikou patří k nejpalčivějším tématům, kterým se letošní strojírenský veletrh věnuje. Soustředí se na ně dvě velké středeční konference: Fórum Svazu energetiky ČR a manažerský summit DefenCEO. „Protože obranný průmysl bude minimálně pro příští dekádu pilířem české ekonomiky. Je třeba jednat o možnostech širšího zapojení českých firem do jeho dodavatelských řetězců, a to včetně zakázek pro EU a NATO, technologických požadavků a mechanismů financování. Ideální příležitostí k těmto debatám bude právě letošní MSV,“ je přesvědčen ředitel veletrhu Michalis Busios.
S velkým úspěchem se na minulém ročníku veletrhu setkalo téma průmyslového designu. Letošní program na něj navazuje, například otevřením takzvané Design Lounge s odborným poradenstvím Design centra CzechTrade. Ve středu večer také proběhne slavnostní předání ceny za průmyslový design vítězům druhého ročníku této soutěže.
Čtvrtek: zaměřeno na export
Agentura CzechTrade zároveň připravuje bohatý program pro exportéry. Po celou dobu trvání veletrhu budou její zástupci k dispozici v Českém národním centru v pavilonu P. Kromě individuálních konzultací zvou na řadu přednášek, například o možnostech expanze na polský nebo německý trh, o spolupráci s velkými mezinárodními institucemi nebo o příležitostech ve strojírenství v Brazílii, Velké Británii a Nizozemsku.
V České národní expozici se představí i další státní instituce, které podporují tuzemské podnikatele a exportéry nabídkou poradenství a různorodých služeb od vývoje produktů přes jejich certifikaci a financování až po mezinárodní obchod. Pro letošní ročník plánuje Česká národní expozice představit na veletrhu ukázku aplikace 5G sítí a vodíkových technologií. Zaměří se také na téma vizuální identity. „V národní expozici se můžete setkat se špičkovými odborníky z oblasti firemní identity a na místě zhodnotit, jak si stojí vaše současné logo, webové stránky či prezentace firmy,“ slibují organizátoři. Ke společnému stánku v pavilonu P se letos připojí také veletržní centrum pro podporu spolupráce s Ukrajinou Contact Ukraine.
Pátek: nová generace strojařů
Poslední den veletrhu se digi stage v pavilonu F otevře především mladým lidem. Program si pro ně připravila Škoda Auto, Akademie podnikání České spořitelny a T‑Mobile. „Studenti zjistí, jak funguje 5G, kde se v průmyslu využívá AI či zda lze naučit robota čepovat pivo,“ prozrazují organizátoři. Kromě přednášek čekají návštěvníky i živé ukázky technologií a seznámení s příběhy úspěšné spolupráce univerzit s průmyslovými firmami.
Po celou dobu veletrhu se budou na digi stage střídat odborné diskuse a představení případových studií. Moderované diskuse budou probíhat také v pavilonu P, který se stane centrem robotiky. Výstupy z těchto debat si zájemci mohou poslechnout i na dálku díky živému vysílání podcastu Vše o průmyslu. V průběhu akce si zároveň mohou návštěvníci prohlédnout balicí linku Packaging live, která se i s odborným komentářem spustí čtyřikrát denně v pavilonu G1, a za pozornost stojí také rozšířená výstava aditivních technologií 3D EXPO.
