Baterie elektroaut nejsou strašák, jdou opravovat

S novými technologiemi přicházejí obavy. U elektromobilů se nejčastěji týkají vysokonapěťových baterií. Jak dlouho vydrží, kolik stojí jejich výměna, jak probíhají opravy, co se děje po nehodě a jaká je skutečná hodnota ojetého elektromobilu po letech provozu. Automobilky musí hledat odpovědi na všechny tyto otázky, přestože dlouhodobou životnost baterií zatím nelze spolehlivě předpovědět, když moderní elektromobily jsou na trhu teprve několik let.
V automobilkách vznikají specializovaná oddělení, která se zaměřují na celý ekosystém kolem baterií. Jedním z nich je tým Volvo Battery Lifecycle Services. Za jeho obchodní model odpovídá Bart Pyl, který žije v Belgii. Což je strategické – Volvo má továrnu v Gentu. Oddělení začalo vznikat už ve chvíli, kdy před pěti lety automobilka přišla s prvním elektromobilem.
„Soustředili jsme se na centralizovaná pracoviště pro renovaci baterií už od samého začátku. Kromě finančních aspektů řešíme také praktické záležitosti spojené s opravami a spoluprací s pojišťovnami. Cílem je zákazníkům jasně vysvětlit, jak funguje životní cyklus baterie, a ukázat jim, co mohou sami udělat pro to, aby jim jejich elektromobil sloužil co nejdéle,“ říká v rozhovoru.
Volvo začalo s elektromobily poměrně nedávno. Jak jste se dostal k práci na bateriích a jejich servisu a opravám?
Pracuji v centrálním oddělení poprodejních služeb a mým úkolem je propojit dva světy, ten obchodní a technický. Na jedné straně mluvím se zákazníky, velkými flotilovými firmami, leasingovými společnostmi a pojišťovnami, ale také s našimi trhy a národními prodejními organizacemi. Na druhé straně sedím s inženýry a společně hledáme řešení, která dávají technický smysl, ale jsou i ekonomicky udržitelná. V tomto ohledu je elektromobilita fascinující. Pro Volvo pracuji už 15 let a svět spalovacích aut mě už ničím moc nepřekvapoval, protože všechno bylo docela předvídatelné. Tohle je obrovská změna.
Kdy začalo Volvo uvažovat o tom, že baterie potřebují vlastní servisní strategii?
Ještě před uvedením našeho prvního plně elektrického Volva v roce 2020, modelu XC40 Recharge, který se dnes jmenuje EX40. Už nejméně rok předtím jsme věděli, že pokud chceme mít důvěru zákazníků, musíme nabídnout řešení pro případy, kdy se s baterií něco stane. Ne proto, že bychom čekali problémy, ale protože nehody se prostě dějí. A pak by nastal problém. Pokud by auto bylo relativně nové a baterie poškozená, mohl by být vůz odepsán jako totální škoda, protože nová baterie je drahá. To by bylo pro zákazníky nepřijatelné. Proto jsme se od začátku soustředili na cirkulární ekonomiku, tedy jak baterie opravit a opětovně využít, ne je vyhodit.
Jak taková oprava nebo repase baterie vlastně probíhá?
Naši zákazníci si často představují, že „opravit baterii“ znamená, že v dílně někdo vymění kabel nebo modul a tím to končí. My jsme zvolili úplně jinou cestu. Zřídili jsme specializovaná centra, dnes máme čtyři po celém světě. Baterie se tam posílají a opravují v poloprůmyslových podmínkách. Používáme stejné testovací a kalibrační zařízení jako při výrobě nových baterií. To znamená, že když se baterie vrátí zpět do vozu, je z hlediska kvality a bezpečnosti na stejné úrovni, jako by vyjela z továrny. A co je důležité, repasovaná baterie je vedená jako originální díl a má vlastní záruku, konkrétně čtyři roky nebo 80 tisíc kilometrů, pokud už původní záruka vypršela. Jinak se uplatní původní záruka na baterii, která platí osm let nebo 160 tisíc kilometrů.
To zní logicky, ale zákazníky většinou zajímá cena. O kolik levnější je repasovaná nebo opravená baterie oproti nové?
Nemohu uvést přesnou částku, protože záleží na mnoha faktorech. Ale rozdíl je výrazný, obvykle o 50 až 70 procent oproti nové. A pro nás to znamená menší zátěž pro životní prostředí, protože znovu využíváme to, co funguje, a recyklujeme jen konkrétní poškozený modul.
Stává se, že některé baterie prostě nejdou opravit? Kde je hranice, za kterou už je nutné baterii zlikvidovat?
Ano, samozřejmě dochází k případům, kdy je baterie neopravitelná. Ale vidíme, že opravit a repasovat jde v mnohem větší míře, než se před lety myslelo. A pokud je baterie skutečně za hranicí opravitelnosti, pak získáme zpět suroviny, a snížíme tak dopad používání nových materiálů.
Bart Pyl
manažer komerčního rozvoje pro vysokonapěťové baterie, Volvo Cars
Odpovídá za byznysovou strategii regionálních bateriových center a za rozvoj nabídky náhradních baterií.
Do Volva nastoupil v roce 2011 jako manažer flotilového prodeje po působení v dealerské síti Volva v Belgii. Společně s týmem Battery Lifecycle Services vytvořili produkt Volvo Genuine Refurbished Battery – repasované baterie s originální zárukou Volva.
Žije v Belgii.
Probíhá repase baterií také přímo v závodech, kde se vyrábějí nové?
Nové baterie vyrábíme v závodech v belgickém Gentu a v americkém Charlestonu. Pokud jde o repasování, dnes máme čtyři centra v našich třech hlavních regionech, dvě v Severní Americe, v Evropě v Göteborgu a jednu v Asii. Každé centrum obsluhuje svůj region, aby baterie zbytečně necestovaly přes půl světa.
Kolik baterií se vám podařilo za čtyři roky provozu těchto center opravit?
Nedávno jsme repasovali už 3000. baterii. Asi 30 procent z těchto repasí byly proaktivní výměny díky našemu systému monitorování baterií. V případech, kdy nám zákazníci dali souhlas s monitorováním dat, jsme dokázali předpovědět, že bude baterie potřebovat servis. V takových případech jednáme rychle a baterii vyměníme, samozřejmě na náklady Volva, dříve, než si zákazník všimne jakéhokoli problému.
Téma záruk na baterie je zajímavé, protože se značně liší. U Volva je to osm let nebo 160 tisíc km. Někteří říkají, že je to málo. Jak to vidíte vy?
Osmiletá záruka je dnes průmyslovým standardem. Je to pozitivní pro zákazníky, protože jim dává jistotu, že i v nepravděpodobném případě závady budou chráněni.
Ale ve vašich materiálech uvádíte, že většina baterií ve vozech Volvo vydrží 15 let nebo 300 tisíc km bez problémů. Proč tedy záruku neprodloužíte?
Ano, to je pravda. Životnost baterie závisí na řadě faktorů, včetně stylu používání, nabíjení a provozních podmínek. My garantujeme, že kapacita neklesne pod stanovený limit 70 procent po dobu osm let nebo 160 tisíc km.
Přesto je baterie v elektromobilech pro mnoho lidí strašákem. Jak s tím pracujete?
Je to hodně o vzdělávání. Když lidem řeknete, že elektromobil má vysokonapěťovou baterii, mnoho z nich si hned vybaví baterii v mobilu, která po dvou letech vydrží sotva den. Jenže tohle je úplně jiná technologie, jiná chemie, jiný management teploty i nabíjení. V našich vozech je například systém, který průběžně sleduje stav baterie. Se souhlasem zákazníka z těchto dat dokážeme vypočítat její „zdraví“. To u spalovacích motorů nemáte, nikdo vám přesně neřekne stav vašeho motoru.
Je dobře známo, že životnost baterie ovlivňuje styl používání, zejména nabíjení. Jaká data jste nasbírali?
Díky diagnostice máme jasný přehled o tom, jak se s vozem zacházelo, a vidíme velké rozdíly. Zákazníci mají možnost dát souhlas k zasílání anonymizovaných dat, abychom se učili z reálného provozu. Může jít o stav nabití, počet nabíjecích cyklů, napětí při nabíjení nebo spotřebu energie a účinnost. Proto je certifikát SoH (State of Health) tak důležitý nástroj pro naše zákazníky.
Velkým tématem jsou i různé technologie a chemie baterií. Používáte NiMC i LFP. Jaké jsou rozdíly z hlediska životnosti, záruky a ceny?
Většina našich vozů má baterie NiMC, což je technologie s vyšší energetickou hustotou, vhodná pro delší dojezd a vyšší výkon. V modelu EX30 nabízíme také variantu s baterií LFP, která má jiné výhody. Je cenově dostupnější, odolnější vůči častému vybíjení pod deset procent nebo nabíjení nad 85 procent a ideální pro městské použití, pro které je EX30 vhodná. Ale ať už jde o NiMC, nebo LFP, z pohledu servisu a poprodejních řešení je proces stejný, tedy repasování, testování, záruka, nic se nemění.
Zmínil jste i pojišťovny, s nimiž víc spolupracujete. Jaká je jejich role v bateriovém ekosystému?
Role pojišťoven je zásadní a chceme s nimi spolupracovat. Bude z toho těžit jak zákazník, tak ekonomika i ekologičnost, protože udržíte materiály co nejdéle v oběhu. V minulosti pojišťovny baterie často odepisovaly třeba jen kvůli drobnému poškození krytu vzniklému například při sjíždění z obrubníku, i když uvnitř baterie bylo vše v pořádku. Proto jsme spolupráci s pojišťovnami prohloubili. Ukazujeme jim, co je skutečné riziko a co se dá opravit snadno a levně. Díky tomu dnes častěji hledáme cestu opravy, místo aby se hned odepisoval celý vůz. Je to win‑win řešení, kdy zákazník má jistotu, že je o jeho vůz postaráno, a repasované baterie jsou cenově výhodnější.
Překvapily vás nějaké konkrétní případy, kdy to nejdřív vypadalo, že opravit baterii vůbec nepůjde, a povedlo se?
Určitě, za všechny uvedu jeden nedávný příklad z USA. Majitel si při nějaké nešťastné náhodě prostřelil baterii v elektromobilu kulkou. Nic se nestalo, auto nevzplálo, jak by se někteří mohli obávat. A i průstřel šel opravit.
Říkáte také, že trh s ojetými elektromobily má velkou budoucnost. Jak se podle vás bude vyvíjet?
Volvo Cars vidí svou budoucnost čistě elektrickou a nadále uvádíme na trh nové prémiové plně elektrické modely. A právě téma baterií je klíčové. Při koupi ojetého elektromobilu už dnes v mnoha zemích automaticky dostanete certifikát o stavu baterie. To je zásadní dokument, který vám přesně ukáže, jak zdravá baterie je. U spalovacích aut takovou jistotu nikdy nemáte. Proto věřím, že trh s ojetými elektromobily poroste, nabídka se rozšíří podle stáří, nájezdu vozu a stavu baterie a tím i cenové rozpětí.
Elektromobilita přináší i další změny a potřeby. Jak se mění servisovatelnost nových modelů?
I v tom vidím ohromnou výhodu, protože servisovatelnost nových aut se zjednodušuje oproti první generaci elektromobilů. Zákazníci těží z prediktivní údržby a z certifikátů SoH, které sledují historii baterie. Navíc aktualizace softwaru na dálku mohou zlepšovat výkon vozu během jeho životního cyklu nebo opravovat chyby.
Proč si myslíte, že je pro automobilky důležité mít oddělení, jako je to vaše?
Protože budoucnost Volva je plně elektrická, nejde jen o uvádění nových produktů, ale i o podporu zákazníků během celé doby vlastnictví a zároveň o pohled za hranice vlastnictví, konkrétně k cirkulární ekonomice. Naše oddělení hraje důležitou roli v tom, že zákazníkům zajišťuje klid a jistotu, zatímco zároveň chceme, aby celý ekosystém s bateriemi byl zkrátka udržitelný jak ekonomicky, tak ekologicky. Bariéry elektromobility se postupně odbourávají. Baterie není něco, co snižuje hodnotu vozu, ale naopak něco, co mu hodnotu přidává.
