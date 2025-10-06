Může to vypadat, že je dítě opožděné, špatně mluví nebo působí jako autista či dyslektik. Za problémy s porozuměním i mluvením však může být i méně známá nemoc a tou je vývojová dysfázie. Na světě ji má každý čtrnáctý, a to včetně dospělých. Ti o tom obvykle vůbec nevědí a sami sebe považují pouze za neschopné, stejně tak jako jejich okolí. Hrozí, že se uzavřou do sebe a své nedostatky budou řešit závislostmi. Správným přístupem a včasným odhalením však jde projevy nemoci eliminovat, a to jak u dětí, tak u dospělých.  

  • Jak poznat vývojovou dysfázii a zmírnit její příznaky.
  • Proč dětí s touto diagnózou přibývá v Česku i ve světě.
  • Jak přizpůsobit pracovní prostředí lidem s vývojovou dysfázií.
