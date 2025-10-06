Když v sobotu odpoledne v Ostravě štkala komunistka Kateřina Konečná nad volebním propadákem hnutí Stačilo!, ukřivděně a vyčítavě tvrdila, že teď už ve sněmovně nebude žádná „levice“. Na parlamentní úrovni už nebude znít „žádný levicový hlas“, dodal Miloš Zeman, bývalý prezident a předseda ČSSD, který přijel do Ostravy osobně podpořit své nově oblíbené komunistické hnutí s několika sociálními demokraty na kandidátkách.

Oba se pletou. „Levicový hlas“ ve sněmovně slyšet bude.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak komunisté nereprezentují klasickou levici.
  • Jak se v Česku proměnilo rozlišení levice a pravice.
  • Které strany přebírají tradičně levicová témata.
