Když v sobotu odpoledne v Ostravě štkala komunistka Kateřina Konečná nad volebním propadákem hnutí Stačilo!, ukřivděně a vyčítavě tvrdila, že teď už ve sněmovně nebude žádná „levice“. Na parlamentní úrovni už nebude znít „žádný levicový hlas“, dodal Miloš Zeman, bývalý prezident a předseda ČSSD, který přijel do Ostravy osobně podpořit své nově oblíbené komunistické hnutí s několika sociálními demokraty na kandidátkách.
Oba se pletou. „Levicový hlas“ ve sněmovně slyšet bude.
Co se dočtete dál
- Jak komunisté nereprezentují klasickou levici.
- Jak se v Česku proměnilo rozlišení levice a pravice.
- Které strany přebírají tradičně levicová témata.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.