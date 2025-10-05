Tak drtivé vítězství ANO podle politologa Miloše Brunclíka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy nečekali ani sami představitelé hnutí. Pomohla jim přesvědčivá a dobře namířená kampaň. Vysoká volební účast ukázala, že k volbám přišli i lidé, kteří k nim obvykle nechodí. A ti hodili svůj hlas těm nejviditelnějším aktérům.
Naopak se ukázalo, že antiuprchlická vlna nefunguje tak dobře, jak si představitelé SPD a Stačilo! mysleli. „Teď bude záležet nejen na tom, s kým se domluví předseda ANO Andrej Babiš, ale i na prezidentovi Petru Pavlovi,“ říká v rozhovoru s HN Brunclík.
Co se dočtete dál
- Jaké možnosti nyní má Stačilo! a co by si z voleb měl vzít Tomio Okamura.
- Jakou roli nyní sehraje prezident Petr Pavel.
- Co čekat od Motoristů a jak drtivé vítězství promění Andreje Babiše.
