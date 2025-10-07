Tady v Česku nám asi ještě úplně nedochází, co jsme si spískali. Jsme holt na leccos zvyklí a otrlost nebývá zdrojem pronikavé sebereflexe. Takže je užitečné podívat se na naši situaci zvenku. Jakpak asi bude vypadat zpravodajství západních médií, pokud vznikne vláda ANO a Motoristů s podporou SPD? Asi takto.
„Hlásíme se vám z Pražského hradu. Českým premiérem se v tuto chvíli stává miliardář Andrej Babiš, jehož podnikání je závislé na dotacích Evropské unie, přičemž tento střet zájmů stále není vyřešen. Zároveň je obžalován z dotačního podvodu, což ale již vyřešeno je, a to dohodou s ostatními vládními stranami, které neumožní, aby byl Babiš zbaven poslanecké imunity, a tím pádem velmi pravděpodobně odsouzen.
Co se dočtete dál
- Jak se budou západní média dívat na hlavní aktéry sestavování budoucí vlády.
- Jak budou popisovat Andreje Babiše.
- A jak Filipa Turka.
