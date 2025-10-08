Odbory se na vyšších platech státních zaměstnanců s vládou Petra Fialy nedomluvily. Platí dohody o odměňování u bezpečnostních sborů a pedagogů a dál se do toho končící kabinet s ohledem na napjatý rozpočet už míchat nechce. S radostí přenechá problém svým nástupcům. Současní ministři by totiž museli někde najít minimálně pět miliard a ty nejsou k mání.
Odbory navíc nejsou samy, kdo tlačí na peníze. Jako první se už přihlásili stavebníci a v pozadí stojí zdravotníci.
Co se dočtete dál
- Jak se změní platy státních zaměstnanců?
- Jaké jsou dodatečné požadavky na rozpočet?
- Jaký vývoj státních financí lze očekávat?
