Šéf turecké zpravodajské služby, katarský premiér, izraelský ministr. A také Jared Kushner, výjimečně vlivný zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa, který na probíhajícím jednání o míru v Gaze doplnil Steva Witkoffa. Tedy Trumpova osobního přítele a pověřeného vyjednávače. Přítomnost prezidentových blízkých v egyptském letovisku Šarm aš-Šajchu podle médií naznačuje, že americkému lídrovi velmi záleží na dosažení příměří v palestinském Pásmu Gazy, kde probíhá izraelská vojenská operace.
Kushner s Witkoffem neopustí Egypt, dokud nebude uzavřena dohoda, sdělil izraelské stanici Kanál 12 vysoce postavený zdroj z americké administrativy. Máloco vypovídá o postavení Trumpova zetě ve washingtonské mocenské pyramidě lépe. Na klíčovou část mírových jednání nepřijel dohlédnout americký ministr zahraničí Marco Rubio. A nestačil ani samotný vyjednávač Steve Witkoff. Vůli prezidenta USA přijel do Egypta reprezentovat jeho zeť.
Co se dočtete dál
- Kdo je Jared Kushner a proč se zná s arabskými lídry.
- Jakým majetkem disponuje Kushnerův fond.
- Proč jsou jednání v Egyptě nadějí pro mír v Gaze.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.