Šéf turecké zpravodajské služby, katarský premiér, izraelský ministr. A také Jared Kushner, výjimečně vlivný zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa, který na probíhajícím jednání o míru v Gaze doplnil Steva Witkoffa. Tedy Trumpova osobního přítele a pověřeného vyjednávače. Přítomnost prezidentových blízkých v egyptském letovisku Šarm aš-Šajchu podle médií naznačuje, že americkému lídrovi velmi záleží na dosažení příměří v palestinském Pásmu Gazy, kde probíhá izraelská vojenská operace.

Kushner s Witkoffem neopustí Egypt, dokud nebude uzavřena dohoda, sdělil izraelské stanici Kanál 12 vysoce postavený zdroj z americké administrativy. Máloco vypovídá o postavení Trumpova zetě ve washingtonské mocenské pyramidě lépe. Na klíčovou část mírových jednání nepřijel dohlédnout americký ministr zahraničí Marco Rubio. A nestačil ani samotný vyjednávač Steve Witkoff. Vůli prezidenta USA přijel do Egypta reprezentovat jeho zeť.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdo je Jared Kushner a proč se zná s arabskými lídry.
  • Jakým majetkem disponuje Kushnerův fond.
  • Proč jsou jednání v Egyptě nadějí pro mír v Gaze.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se