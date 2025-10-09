Vicepremiér Marian Jurečka (KDU‑ČSL) přijal rezignaci šéfa Digitální informační agentury (DIA) Martina Mesršmída k 23. říjnu. Ten má dva týdny na hlubší analýzu problémů s aplikací eDoklady během víkendových sněmovních voleb. Novinářům to řekl Jurečka po středečním jednání vlády, na kterém informoval o postupu ministry. DIA zdůvodnila výpadky systému podceněním jeho kapacity. Příčinou byl nesprávný odhad zájmu a testování na tuto zátěž, uvedla v úterý.
Dokument bude podle Jurečky zahrnovat, kde konkrétně vznikly chyby, kde došlo k podcenění systému. „Byli jsme opakovaně ujišťováni, že se to zvládne. Potřebujeme komplexní materiál, aby se nic takového neopakovalo. Čas dvou týdnů dává smysl,“ uvedl Jurečka.
Aplikace eDoklady umožňuje mít osobní doklad totožnosti v mobilním telefonu namísto klasického plastového občanského průkazu. Funguje od začátku loňského roku a od té doby si ji stáhlo přes 800 000 lidí. Již při spuštění měla kvůli velkému zájmu problémy s přihlašováním přes systém NIA. Národní identifikační autorita (NIA) je státní instituce, která zajišťuje elektronickou identifikaci uživatelů pro online služby, primárně veřejné správy.
První možnost využít eDoklady při volbách do Poslanecké sněmovny přinesla rekordní zájem veřejnosti. Během prvních čtyř hodin voleb byl zaznamenán rekordní počet 1,5 milionu přihlášení do eDokladů přes identifikační autoritu NIA. Problémy se objevily primárně v části aplikace, která zajišťuje aktualizaci samotných digitálních dokladů. Docházelo k přetížení, které ovlivnilo dostupnost služby pro uživatele, kteří neměli aktualizovaný doklad.
Aplikace eDoklady prošla před volbami testováním, skutečný provoz ale podle zástupců DIA přinesl specifickou situaci, kterou byl mimořádně koncentrovaný nápor aktualizačních požadavků v krátkém časovém okně, který nebylo možné v současných testovacích podmínkách plně nasimulovat.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist