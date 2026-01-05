Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) jmenoval dva nové náměstky. Motoristé sobě nominovali bývalou náměstkyni, která už na ministerstvu v minulosti řídila evropskou zemědělskou agendu ministrům současné opozice. SPD vysílá bývalého poslance, jenž neuspěl v podzimních sněmovních volbách.
První novou náměstkyní Martina Šebestyána se na začátku ledna stala Jaroslava Špalková, která na ministerstvu působila už v letech 2001 až 2016 a podílela se na vyjednáváních o nastavení zemědělských dotací v Evropské unii. Do funkce ji nominovalo hnutí Motoristé sobě, Šebestyán jí svěřil evropskou agendu a jednání o nové společné zemědělské politice.
Zvažujeme strop na vlastnictví půdy, říká nový ministr zemědělství Šebestyán. Ve hře jsou regionální limity
Špalková už funkci náměstkyně zastávala, konkrétně od roku 2012 za tehdejšího ministra zemědělství Petra Bendla (ODS). Zodpovídala tehdy za společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU a připravovala české pozice k reformě společné zemědělské politiky po roce 2014. Ta určuje, jak se v členských státech rozdělují evropské zemědělské dotace a za jakých podmínek na ně dosáhnou farmáři a potravinářské firmy.
Ve vedení ministerstva zůstala i po změně politického vedení a působila zde také za ministra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) v tehdejší vládě Bohuslava Sobotky. Z resortu odešla na konci roku 2016 v souvislosti se sloučením sekcí a změnou organizační struktury.
Následně přešla na ministerstvo průmyslu a obchodu, kde od roku 2017 vedla odbor exportní strategie a služeb a podílela se na státní podpoře vývozu českých firem. V posledních letech pracovala v soukromém sektoru.
„Bude mít na starosti především evropská témata, zejména pokud jde o vyjednávání nové společné zemědělské politiky,“ uvedl Šebestyán.
Druhým Šebestyánovým náměstkem se stane Oldřich Černý, politik SPD a dlouhodobý politický souputník Tomia Okamury. Do exekutivy přichází krátce poté, co v podzimních volbách v roce 2025 neobhájil poslanecký mandát.
Černého politická dráha je s Okamurovými projekty spojená dlouhodobě. Už v roce 2014 kandidoval v komunálních volbách za Úsvit přímé demokracie. V letech 2021 až 2025 byl poslancem a členem zemědělského výboru Poslanecké sněmovny.
Jako poslanec vystupoval především proti evropské regulaci v zemědělství, zeleným opatřením a dalšímu zpřísňování zákona o významné tržní síle, který upravuje vztahy mezi obchodními řetězci a jejich dodavateli.
Černý je zároveň dlouholetým zastupitelem města Kladna a v minulosti zde působil i jako náměstek primátora. Vedle politiky je spojen s podnikáním v oblasti služeb a pohostinství, především se společností Soresto, která je zapsaná na virtuální adrese v Praze.
Na ministerstvu má mít podle Šebestyána na starosti vztahy s Poslaneckou sněmovnou. „Byl poslední čtyři roky členem zemědělského výboru, i v pozici náměstka bude mít na starosti právě témata spojená s fungováním parlamentu,“ uvedl ministr pro HN.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist