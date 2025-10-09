Neznámé drony nad letišti či zbrojovkami se staly novodobým strašákem. Bráno čistě teoreticky a technicky, neměli bychom mít v Česku – a tím pádem ani v Evropě – z nějakých neznámých dronů obavy. České firmy umí vyrobit radary a další senzory, které včas drony odhalí. Umí také vyrobit rušičky, které dronům seberou signál, vyrábějí i drony, které se vznesou a monitorují a případně zaruší jiné drony. A v neposlední řadě tu jsou firmy, jež také umí vyrobit zbraně, které drony sestřelí – včetně novinky, jakou jsou drony, které umí sestřelit jiné drony, jak se čím dál víc úspěšně osvědčuje na Ukrajině.
Potud hezká teorie. Jaká je praxe, můžeme vidět na současné debatě v Evropě, kde se mluví o „antidronové zdi“ na východní hranici. Ve skutečnosti není hlavní překážka technická, ale právní. Kdo (ne)může dát rozkaz cizí/nepřátelské drony zarušit a případně nějak sundat z oblohy?
Co se dočtete dál
- Co je hlavní problém v boji proti dronům v Evropě.
- Jak budovat efektivní ochranu.
- Co se debatuje v NATO.
