V malých firmách do 50 lidí pracují zhruba čtyři z deseti zaměstnanců a tvoří také naprostou většinu v Česku registrovaných společností. Většímu rozvoji jejich podnikání ale brání byrokracie. Papírování představuje zbytečně ztracený čas, který by jinak mohly firmy věnovat svému rozvoji. Ekonomickými ztrátami z přílišné byrokracie se zabývala studie připravená pro iniciativu Velký týden malých firem.
„Malé firmy kvůli tomu přijdou o celkem 67,6 milionu hodin ročně, což odpovídá ztrátě přibližně 41 miliard korun,“ řekl Dominik Stroukal, ekonom Metropolitní univerzity Praha a autor studie. Časově nejnáročnější je pro podniky papírování spojené se zaměstnanci, vyplňování formulářů spojených s odpady, odpovědi na různé statistiky a kontroly ze strany úřadů.
