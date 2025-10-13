Zatímco se v Česku rodí vláda pod vedením hnutí ANO, které avizuje, že bude požadovat zrušení zákazu výroby aut se spalovacími motory po roce 2035, německý kabinet schválil novou a velmi velkorysou podporu pro elektromobily. Jejím cílem mají být nízko- a středněpříjmové domácnosti, aby se pro ně přechod na elektromobilitu stal dostupnějším. Z německého klimatického fondu mají jít na tuto podporu celkem tři miliardy eur. Další peníze mají přitéci z Evropy. Podpora se plánuje na roky 2026–2029.

Součástí programu německé vlády jsou jak dotace na nákup, tak například i podpora leasingu elektromobilů za výhodnějších podmínek. Zde se Německo chce inspirovat Francií, která podobný program již zavedla. Poslední podpora elektromobilů v Německu skončila v prosinci 2023, pak následoval prudký pokles poptávky.

