Zatímco se v Česku rodí vláda pod vedením hnutí ANO, které avizuje, že bude požadovat zrušení zákazu výroby aut se spalovacími motory po roce 2035, německý kabinet schválil novou a velmi velkorysou podporu pro elektromobily. Jejím cílem mají být nízko- a středněpříjmové domácnosti, aby se pro ně přechod na elektromobilitu stal dostupnějším. Z německého klimatického fondu mají jít na tuto podporu celkem tři miliardy eur. Další peníze mají přitéci z Evropy. Podpora se plánuje na roky 2026–2029.
Součástí programu německé vlády jsou jak dotace na nákup, tak například i podpora leasingu elektromobilů za výhodnějších podmínek. Zde se Německo chce inspirovat Francií, která podobný program již zavedla. Poslední podpora elektromobilů v Německu skončila v prosinci 2023, pak následoval prudký pokles poptávky.
Co se dočtete dál
- Jak se staví k elektromobilitě vlády EU?
- Jakou podporu získají Němci a co čeká Čechy?
- Jaké jsou vyhlídky elektromobility?
