Americký technologický gigant Google spustil pro studenty po celém světě, včetně Česka, speciální nabídku. Na rok zdarma pro ně zpřístupnil balík služeb Google AI Pro (běžně stojí 550 korun na měsíc), včetně všech funkcí AI asistenta Gemini. Studenti díky tomu mohou využívat nástroje, jako je nejmodernější chat pro běžné uživatele Gemini 2.5 Pro, Deep Research, NotebookLM nebo generátor videa Veo 3. Součástí balíčku je i dvouterabajtové cloudové úložiště na OneDrivu.
Co se dočtete dál
- Jak přesně získat přístup k prémiovým funkcím Google AI Pro.
- Co všechno umí nové nástroje Google AI Pro – od psaní odborných textů až po tvorbu videí a analýzu dokumentů.
- Které další technologické giganty mají podobné slevy pro studenty na své AI nástroje.
- Co zástupci Googlu říkají na kritiku ohledně znehodnocování písemných ročníkových prací právě vlivem AI.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.