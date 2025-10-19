Sestavování vlády Andreje Babiše vzbuzuje vzrušené reakce z mnoha důvodů na mnoha stranách. Nejnověji se začaly objevovat protesty proti jmenování předsedy strany Motoristé sobě Petra Macinky ministrem životního prostředí. Ozvaly se stovky přírodovědců, studenti pořádají demonstrace. Instalace antizeleného Macinky na resort, který se má starat o životní prostředí, jim připadá nepřijatelná.
Zastánci Macinky a obecně příznivci vznikající vládní sestavy ANO, SPD a Motoristů naproti tomu protestují proti protestům. A začali razit narativ o snaze části společnosti „přepsat výsledky voleb“. O sestavě vlády se rozhoduje výhradně u volebních uren, ne v nějakých následných debatách a při protestech, říkají.
Kdo má pravdu a jak se vůbec na tento, pro dnešní Česko příznačný, spor dívat?
Co se dočtete dál
- – Je ten, kdo si na Motoristy na ministerstvu životního prostředí stěžuje, demokrat?
- – Kdo nese finální odpovědnost
- – Co ve svobodné společnosti není povinné
