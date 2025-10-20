Europoslankyně Kateřina Konečná dala k dispozici funkci předsedkyně KSČM, sdělil ČTK mluvčí strany Roman Roun. Komunisté po volebním neúspěchu, kdy se jim letos ani v rámci hnutí Stačilo! nepodařilo po čtyřech letech vrátit do sněmovny, svolali mimořádný sjezd. Podle Rouna by se měl uskutečnit v prosinci v Praze.
Stačilo! ve sněmovních volbách nezopakovalo úspěch z evropských voleb a se ziskem 4,3 procenta hlasů se nedostalo do dolní komory. „Cílem sjezdu bude definovat další směřování strany a rozhodnout o formě účasti v komunálních volbách. Součástí sjezdu bude i volba předsedy strany, protože předsedkyně Kateřina Konečná i přes plnou podporu všech členů ústředního výboru dala svou funkci k dispozici,“ uvedl Roun.
Ústřední výbor, který je nejvyšším orgánem komunistů mezi sjezdy, rozhodl podle Rouna o svolání mimořádného sjezdu v sobotu. „O tom, zda bude Kateřina Konečná opětovně zvolena předsedkyní, nebo zda bude do této funkce zvolen někdo jiný, rozhodnou delegáti mimořádného sjezdu,“ uvedla strana v tiskové zprávě.
Komunisté se do sněmovny nevrátí. Lídrům Stačilo! tvrdly úsměvy, schovávali se a hledali chyby všude jinde než u sebe
Na sjezdu se dá podle mluvčího očekávat, že se bude probírat otázka spolupráce s dalšími politickými subjekty. „Nepředpokládáme zásadní změny, ale rozhodnutí je plně v kompetenci delegátů mimořádného sjezdu,“ dodal Roun. Delegáti se budou zabývat i přípravou dlouhodobého programu strany, který by měl schválit řádný sjezd KSČM naplánovaný na květen příštího roku.
Ve Stačilo! převažovali kandidáti KSČM, která v hnutí spolupracovala s Českou stranou národně sociální (ČSNS), stranou Spojených demokratů - Sdružení nezávislých (SD-SN) či Sociální demokracií (SOCDEM). Předsednictvo SOCDEM, která kvůli výsledkům voleb také uspořádá mimořádný sjezd a bude hledat nástupce šéfky Jany Maláčové, minulý týden podle informací ČTK odhlasovalo ukončení spolupráce se Stačilo! v poměru 17 hlasů ku devíti. Dva členové širšího vedení bývalé ČSSD se hlasování zdrželi.
