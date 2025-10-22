Strana Zelených se dostala po 15 letech znovu do sněmovny. A to i díky Pirátům, na jejichž kandidátkách se letos členové Zelených objevili. Vrací se ve specifické době. Na ministerstvo životního prostředí totiž pravděpodobně zamíří Petr Macinka z Motoristů sobě, který popírá vědecký konsenzus, že člověk může za změny klimatu. Program Zelených budou ve sněmovně prosazovat dvě političky, které se do ní dostaly díky kroužkování na kandidátkách Pirátů. Jednou z nich je spolupředsedkyně strany Gabriela Svárovská. Ta v rozhovoru pro HN popisuje, jak těžké bude prosazování „zelené“ politiky, proč se staví proti jádru, i to, proč Zelení chtějí, aby do jmenování ministrů zasáhl prezident.
V neděli proběhla demonstrace u Pražského hradu proti tomu, aby se stal Petr Macinka ministrem životního prostředí. Byla jste na ní také?
Ano.
A proč?
Osobně i jako Zelení se ztotožňujeme s tím, že je nominace skandální. A to z několika důvodů. Jednak proto, že je program Motoristů zaměřený v podstatě na destrukci ministerstva životního prostředí a agendy životního prostředí. Dalším důvodem jsou výroky pana Macinky – nejen ten, že na ministerstvu „poteče zelená krev“ –, kde prokazuje, že agendě nerozumí nebo že záměrně napadá a zpochybňuje vědecké poznatky o změně klimatu. A potom je tam důležitý moment potenciálního střetu zájmů.
Jaký střet zájmů myslíte?
