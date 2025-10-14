Za týden a půl od voleb stihl předseda hnutí ANO Andrej Babiš už řadu věcí. Například si s budoucími koaličními partnery – SPD a Motoristy sobě – rozdělit ministerstva a následně pak několikrát řešit spory kolem nich. Tím nejzásadnějším problémem je obsazení jejich hlavní tváře a čerstvého poslance Filipa Turka na post šéfa diplomacie. I poté co vyšly najevo jeho údajné rasistické a xenofobní výroky, si Motoristé za svým kandidátem stojí, z čehož má Babiš těžkou hlavu. Teď jeho hnutí rozdělilo vedoucí posty v nové sněmovně. A ukazuje se velká averze vůči Pirátům.
Ustavující schůzi nové dolní komory stanovil prezident Petr Pavel na 3. listopadu. Do té doby chce mít hnutí ANO, které sestavuje vládní koalici, jasno v tom, jaké pozice ve sněmovně kdo převezme.
Co se dočtete dál
- Co se řeší při vyjednávání o budoucí vládě.
- Jak rozdělilo hnutí ANO vedoucí posty ve sněmovně.
- Zdůvodnění hnutí ANO, proč Piráti nebudou mít ani jednu pozici ve vedení sněmovny.
- Reakce předsedkyně a místopředsedkyně poslaneckého klubu Pirátů k rozhodnutí hnutí ANO.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.