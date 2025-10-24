Novým rektorem České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) bude sociolog Michal Lošťák, ve čtvrtek ho zvolil akademický senát školy. Lošťák získal ve druhém kole 21 hlasů, pro zvolení byla potřeba nadpoloviční většina hlasů všech 33 členů akademického senátu. Porazil odborníka na pěstování lesa Jiřího Remeše, který získal ve druhém kole volby 12 hlasů. Lošťák by se měl funkce ujmout od února 2026, předtím ho musí ještě jmenovat prezident Petr Pavel. Funkční období rektora trvá čtyři roky.
Lošťák ve funkci nahradí rektora Petra Skleničku, který vede školu druhé funkční období a znovu kandidovat nemohl. O post rektora ČZU se ucházel i prorektor univerzity pro kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti Petr Valášek.
Čtvrtý kandidát Jiří Mašek, který je děkanem Technické fakulty ČZU, z volby v úterý odstoupil.
Být v pozici rektora je ohromný závazek vůči akademické obci a celé univerzitě, řekl po svém zvolení Lošťák. Poděkoval svým protikandidátům, doufá, že nebudou odmítat další spolupráci. Na univerzitě jsou podle něj různé přístupy a je potřeba je sladit.
Lošťák je profesorem managementu, vede katedru humanitních věd na Provozně ekonomické fakultě ČZU. Je prorektorem pro mezinárodní vztahy ČZU. Věnuje se například problematice regionálního rozvoje a rozvoje venkova nebo socio‑kulturnímu a socio‑ekonomickému kontextu zemědělství a jídla. Je mu 61 let.
Jako rektor by se chtěl zaměřit na dosahování excelence na ČZU, a to například inovacemi ve výuce, podporou vědců v grantech, vytvořením bezpečného zázemí či využíváním umělé inteligence, uvedl v materiálech na webu. Věnovat se chce i férovému rozdělování peněz od státu mezi českými vysokými školami. Lidé na ČZU by podle něj měli využívat umělou inteligenci ve prospěch celé školy a její excelence.
