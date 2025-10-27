Nic jako segregované školy by nemělo existovat. V Česku je přitom podle analýzy PAQ Research stále minimálně 130 škol, kam chodí více než třetina Romů. Česko dosud předkládalo hlavně strategie a plány, ale navzdory tlaku z institucí Evropské unie se ani téměř po dvaceti letech od první výtky nedaří situaci ve školách skutečně změnit.
Reálně tak hrozí, že Evropská komise podá na Česko žalobu, jako se to stalo před dvěma roky Slovensku. Tam se nyní čeká na přelomový verdikt. Pokud Slovensko soud prohraje, Česko je podle zdrojů HN „další na řadě“. A tuzemští úředníci již připravují scénář, co v takovém případě dělat.
Co se dočtete dál
- Jaké obavy má Evropská komise a co Česku hrozí.
- Proč ministerstvo školství dosud proti segregaci tvrdě nezasáhlo.
- Jaká opatření navrhuje nová analýza.
