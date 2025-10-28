Poptávka po elektrické energii ze strany datových center se zvyšuje exponenciálně s masivní explozí poptávky po umělé inteligenci (AI) i cloudu. Aktualizovaný model investiční banky Morgan Stanley počítá s předpokladem, že do konce dekády, tedy do roku 2030, stoupne globální spotřeba elektrické energie datovými centry přibližně na 1200 TWh v základním scénáři. To je ekvivalent 18násobku roční spotřeby celé ČR.
Podle nového reportu Goldman Sachs poptávali již během tohoto roku stavitelé datových center elektrickou energii ve výši okolo 280 GW. To představuje asi 90 procent aktuální spotřeby státy EU a Velké Británie. Největší poptávka je z Itálie, Španělska, Německa, Finska, Francie a Británie. Například Microsoft, Google i Amazon již staví datové komplexy ve Španělsku za více než 20 miliard eur.
Datová centra v EU jsou vítanou příležitostí pro investování. Přínosem je zaměstnávání vysokého počtu osob, což je ideální pro jižní země s relativně vysokou nezaměstnaností mladých. Dále s výstavbou souvisí také investice do rozvoje místní infrastruktury, odvod daní z nemovitostí místním samosprávám nebo požadavek, aby data o evropských uživatelích zůstala na území unie. Podle konzervativního scénáře Goldman Sachs stoupne do roku 2030 poptávka po elektrické energii v EU a Británii o pětinu.
Jak rovněž uvádí Goldman Sachs, ze strany EU bude potřeba dodatečných investic až do výše tří bilionů eur do rozvoje přenosové sítě, výroby energie a celkové infrastruktury. Tato částka má zahrnovat jednak soukromé, ale i státní výdaje a dotace. To bude ve výsledku znamenat pozitivní pobídky pro stavební firmy a všechna navázaná odvětví. Poptávka po energii může podle Goldman Sachs vyvolat dodatečný růst zisku na akcii u hlavních evropských utilit, a to v průměru okolo devíti procent ročně do roku 2030.
