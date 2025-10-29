Valná hromada americké investiční banky Goldman Sachs vyslala investorům tři jasné signály.
Za prvé: umělá inteligence není pouze bublina, ale skutečně mnohaletý motor produktivity. Pokud se investice do infrastruktury (čipy, energie, datová centra, sítě a software) vrátí byť jen částečně ve formě AI agentů, digitálních dvojčat a později i robotiky, největší zisky nepřipadnou jediné akcii, ale širší paletě AI společností. Prakticky to znamená, že široké indexy v kombinaci s menší koncentrovanou expozicí na polovodiče, cloud, bezpečnost a automatizaci může být vhodnou volbou do budoucna. V tomto ohledu je vhodnější nehonit krátkodobé trendy, ale trvat na disciplíně a diverzifikaci.
Za druhé: Amerika i přes svoji hostilní politiku nadále zůstává přístavem světových úspor a recese v tradičním smyslu je nyní nepravděpodobná. Změna struktury tamní ekonomiky ve prospěch služeb a technologií zkrátila délku recesí a zdaleka největší likvidita amerických trhů bude i nadále přitahovat kapitál z Číny, Indie i Japonska. Výjimečnost USA a indexu S&P 500 proto nekončí, ale bude fungovat spíše pro ty, kteří zůstávají dlouho zainvestování. Statistiky jsou v tomto ohledu neúprosné, zmešká-li investor jen několik nejlepších dnů v roce, celkový výnos investice se razantně zmenšuje. Proto dává větší smysl pravidelné nakupovat, mít zkrátka neustále karty ve hře, případně rebalancovat portfolio, ale dát si pozor na načasování nákupů či prodejů.
Čtyři klíčová témata, která rozhodnou, jestli americký akciový rauš vydrží do konce roku
Za třetí: je třeba si také dát pozor na kreditní riziko, státní a vysoce kvalitní korporátní dluhopisy by měly být jádrem dluhopisové složky, kdežto „junk“ (vysoko výnosné dluhopisy menších společností) by měl být pouze třešničkou na dortu. Nominální výnos u těchto dluhopisů v dvojciferné výši neznamená akciový výnos bez rizika, část firem refinancování totiž pravděpodobně nezvládne a zbankrotuje.
Ve shrnutí: investiční koláč by měl být v jádru složený z dlouhodobé držby širokých amerických akciových indexů v kombinaci s příměsí koncentrovanějších AI sázek. Diverzifikace a trpělivost jsou přitom alfou a omegou.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist