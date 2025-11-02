Nové nařízení proti odlesňování (EUDR) má od začátku příštího roku změnit pravidla pro dovoz a vývoz desítek komodit i výrobků – od kávy a dřeva až po pneumatiky či čokoládu. Cílem Evropské unie je omezit globální kácení spojené zejména se zemědělskou výrobou. České firmy ale varují, že systém není připravený a hrozí chaos.

Zemědělci i podnikatelé se proti chystané regulaci ohrazovali už od roku 2022, kdy se návrh začal v Bruselu projednávat. Nařízení bylo schváleno v roce 2023 a mělo původně začít platit už o rok později. Kvůli rozsahu nových povinností se ale jeho start posunul na konec letošního roku. Brusel teď navíc v rámci své aktuální snahy omezit byrokratickou zátěž podnikatelů, sáhl k dílčím úpravám, které mají pravidla zjednodušit.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč firmy označují nové unijní nařízení za nejbyrokratičtější v historii EU.
  • Co všechno budou muset podniky kvůli EUDR dokládat.
  • Jak se nařízení dotkne českých firem napříč odvětvími.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.