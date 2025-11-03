Hokejisté Dukly Jihlava v sobotu porazili Slavii Praha, lídra tabulky druhé nejvyšší soutěže, a vyprodaná Horácká aréna tleskala vestoje. V pátém patře ve skyboxu se s červeno-žlutou šálou okolo krku radoval i Slavomír Pavlíček – většinový majitel jihlavského klubu a jeden z nejbohatších Čechů. Miliardářské žebříčky mu s odhadovaným jměním lehce přesahujícím 10 miliard korun přisuzují pozici okolo 50. místa.
Co se dočtete dál
- Jaké plány má Slavomír Pavlíček s Duklou Jihlava.
- Proč se nedohodl na koupi hokejového Kladna s Jaromírem Jágrem.
- Co ho přilákalo do Jihlavy.
- Jaká je jeho vášeň pro ledovou hru.
