Hokejisté Dukly Jihlava v sobotu porazili Slavii Praha, lídra tabulky druhé nejvyšší soutěže, a vyprodaná Horácká aréna tleskala vestoje. V pátém patře ve skyboxu se s červeno-žlutou šálou okolo krku radoval i Slavomír Pavlíček – většinový majitel jihlavského klubu a jeden z nejbohatších Čechů. Miliardářské žebříčky mu s odhadovaným jměním lehce přesahujícím 10 miliard korun přisuzují pozici okolo 50. místa.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké plány má Slavomír Pavlíček s Duklou Jihlava.
  • Proč se nedohodl na koupi hokejového Kladna s Jaromírem Jágrem.
  • Co ho přilákalo do Jihlavy.
  • Jaká je jeho vášeň pro ledovou hru.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se