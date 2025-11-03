Česko musí podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) respektovat schválenou evropskou legislativu k emisnímu systému ETS 2, jinak hrozí lidem i státu finanční postihy a přijdou o peníze z Evropské unie. Řekl to v nedělní Partii na CNN Prima News. Poslanec Patrik Nacher (ANO) naopak uvedl, že budoucí vláda bude dělat maximum pro to, aby se systém ETS 2 v Česku v současné podobě nezavedl. Nový systém emisních povolenek se má rozšířit na silniční dopravu a vytápění.
„Budeme dělat maximum pro to, abychom ETS 2 odmítli. Musíme dělat zelenou politiku rozumně a nepodrývat konkurenceschopnost,“ řekl Nacher. Dodal, že jeho hnutí by bylo ochotné systém odmítnout i za cenu pokut.
V případě, že by Česko odmítlo ETS 2, hrozilo by mu pokuty a omezení příjmu ze systému emisních povolenek, které například skrz Modernizační fond dotují opatření na snižování emisí a energetické náročnosti. K odmítnutí je nutné mít unijní většinu, kterou Česko nezískalo již za vlády premiéra Petra Fialy (ODS).
Hladík připomněl, že Česko jako lídr iniciativy s dalšími 19 členskými státy prosadilo změny u systému ETS 2, kdy by se zastropovovala cena emisní povolenky. Evropská komise dokument iniciativy přijala a slíbila, že přijde s novým návrhem, ve kterém zahrne legislativní úpravy.
Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba by nerespektování pravidel znamenalo pro Česko vysoké pokuty. „Pokud nebudeme respektovat schválenou legislativu, čekají nás pokuty ve stovkách milionů korun ročně. Rozpočet je schodkový a tímto se tam navrtá další díra, protože přijdeme i o peníze z již zavedených emisních povolenek,“ uvedl.
V systému emisních povolenek umožňuje jedna povolenka vypustit do ovzduší jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentní množství jiného plynu. Výnosy z jejich prodeje mají členské státy EU využívat na opatření na ochranu klimatu. V současné době se systém EU ETS vztahuje na elektrárny a průmyslové podniky produkující skleníkové plyny. Evropská komise chce systém povolenek rozšířit pod označením EU ETS 2 například na silniční dopravu nebo vytápění budov. Cílem systému emisních povolenek je snížení emisí, které mají vliv na změny klimatu.
