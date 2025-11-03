Policie při pondělním zásahu v pražské centrále Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) zadržela 19 lidí. Akce Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) se týká veřejných zakázek, u kterých je zadavatelem zejména VZP. Na webu to uvedlo Vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje.
Zdravotní pojišťovny šetří. VZP seškrtá své nejoblíbenější příspěvky na prevenci
„V současné době jsou prováděny úkony trestního řízení, v rámci kterých bylo policejním orgánem zadrženo celkem 19 osob. S ohledem na stadium trestního řízení nelze k jeho průběhu v tuto chvíli poskytnout žádné podrobnější informace,“ napsal státní zástupce Miloš Klátik.
VZP už dříve na dotaz ČTK zásah NCOZ v budově na Vinohradech potvrdila. Uvedla také, že v dané věci vystupuje v pozici poškozeného a je vázána mlčenlivostí.
Detektivové se podle serveru Odkryto.cz zajímali o zakázky na IT služby. Na místě byla dnes krátce po 06:00 asi desítka mužů s policejními páskami na rukou.
Při zásahu policie asistoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, sdělil ČTK jeho mluvčí Martin Švanda.
Všeobecná zdravotní pojišťovna je s více než šesti miliony klientů největší zdravotní pojišťovnou v České republice. Letos hospodaří s rozpočtem 320 miliard korun a plánovaným schodkem 7,5 miliardy. Loni činil schodek pět miliard korun.
Letos ve druhé polovině září detektivové navrhli obžalovat bývalého poslance ODS Marka Šnajdra, podnikatele Pavla Dovhomilju a bývalého náměstka ředitele VZP Tomáše Knížka kvůli hospodaření pojišťovny. V případu souvisejícím s kauzou Dozimetr je viní z úplatkářství, informoval v září server Seznam Zprávy. Státní zástupce Adam Borgula ČTK potvrdil, že v případu od kriminalistů obdržel návrhy na obžalobu tří osob.
