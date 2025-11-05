Policie obvinila v kauze zakázek Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) 13 lidí. Stíhá je za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daní, praní špinavých peněz, podplácení, přijetí úplatku a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. Na webu to v úterý uvedl dozorující státní zástupce Miloš Klátik. Největší zdravotní pojišťovna v ČR vystupuje v kauze jako poškozená, případ řeší Národní centrála proti organizovanému zločinu.

„Policejní orgán v uvedené věci postupuje také v součinnosti se subjekty veřejné správy, zejména pak v součinnosti s Generálním finančním ředitelstvím, Finančním analytickým úřadem a také s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Podrobnější informace zatím v této věci nelze poskytovat,“ napsal státní zástupce. Případ se podle něj netýká pouze zakázek VZP.

Při pondělní razii policisté zadrželi 19 lidí. Z informace Klátika vyplývá, že 13 z nich sdělili obvinění ještě téhož dne. Mezi stíhanými není žádná firma ani jiná právnická osoba.

Všeobecná zdravotní pojišťovna má více než šest milionů klientů. Letos hospodaří s rozpočtem 320 miliard korun a plánovaným schodkem 7,5 miliardy, loni činil schodek pět miliard korun. Letos v září detektivové navrhli obžalovat bývalého poslance ODS Marka Šnajdra, podnikatele Pavla Dovhomilju a bývalého náměstka ředitele VZP Tomáše Knížka kvůli hospodaření pojišťovny. V případu souvisejícím s kauzou Dozimetr je viní z úplatkářství.

