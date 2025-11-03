Už za méně než dva roky budou muset všechny základní školy přestat v prvních a druhých třídách používat k hodnocení žáků známky. Přejdou na systém, který má být pro děti více motivační a srozumitelnější. Možností je více – buď známější slovní hodnocení, kdy učitel prostě popíše, jak si dítě v dané oblasti vede, nebo jednodušší hodnocení podle předem daných kritérií. Učitel tedy zvolí cíl a pak společně s žáky hodnotí, nakolik se jim podařilo ho dosáhnout. Velkou roli bude hrát také sebehodnocení dětí. Pro většinu učitelů to bude velká změna, připravovat se začínají už nyní.
Co se dočtete dál
- Příklady nového způsobu hodnocení. Co rodiče najdou v žákovské.
- Jak se ke změně staví rodiče, jak školy.
- Na co si dát podle odborníků pozor.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.