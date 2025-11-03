Česká ekonomika je na začátku nové vlády Andreje Babiše v překvapivě dobré kondici. Podle ekonoma Tomáše Dvořáka z Oxford Economics za tím stojí především oživení spotřeby domácností, které se po covidových letech a vysoké inflaci začaly vracet k běžnému utrácení. „To není špatná zpráva, ale růst stojí hlavně na jedné noze,“ upozorňuje. Zahraniční obchod podle něj nyní ekonomiku spíše brzdí a investice do technologií či výzkumu stagnují. „Bez nich ztrácíme produktivní kapacitu do budoucna,“ dodává Dvořák.
I přes tyto zdvižené prsty se Česko drží mezi nejrychleji rostoucími zeměmi EU a v hospodářském cyklu je dál než třeba Německo, které stagnuje. „Když po pandemii, válce a energetické krizi máme inflaci kolem dvou procent a HDP na úrovni roku 2019, není to špatný výsledek,“ říká ekonom, podle kterého se po dlouhé době „blýská na lepší časy“.
Liberální svět končí, nastupuje vláda Babišova řádu a pořádku
Do jaké míry je současný stav zásluhou končící vlády?
Moc ne. Když vláda konsoliduje veřejné finance, tak ze své podstaty růst spíš brzdí, protože méně utrácí nebo zvyšuje daně. A ta končící vláda dělala obojí.
Co se dočtete dál
- Proč vláda Petra Fialy nemůže za rychlý růst české ekonomiky.
- Udrží vláda Andreje Babiše deficit pod třemi procenty.
- Proč je podle ekonoma Dvořáka větším rizikem úpadek institucí než rozpočet.
