Slovensko čelí jednomu z největších odlivů mozků na světě. Mladí lidé směřují za studiem či prací nejvíce do Česka – a teď je čím dál víc následují i podnikatelé. Kromě několika miliardářů, kteří se osobně nebo rovnou se svým byznysem usadili v Praze, je krok přes hranice nyní populární i mezi startupisty a rychle rostoucími technologickými firmami.
Své podnikání zde rozšiřují nebo zvažují přesun z několika důvodů: kromě jazykové a kulturní blízkosti je do Česka „vyhání“ i přetrvávající frustrace z horšícího se politického i podnikatelského prostředí na Slovensku.
K dlouhodobým problémům a politickému směřování na východ se v posledních měsících přidal i ekonomický tlak – způsob, jakým stát konsoliduje veřejné finance, včetně tzv. transakční daně. Jde v podstatě o daň z odchozích bankovních plateb pro podnikatelské subjekty ve výši 0,4 procenta. Kritici vládě Roberta Fica vyčítají, že neúměrně zatěžuje příjmovou stranu, zatímco šetření na výdajích a prorůstová opatření téměř chybí. Symbolem nespokojenosti se letos stal herní gigant a jedna z nejúspěšnějších slovenských technologických společností.
Co se dočtete dál
- Jak roste počet českých firem založených Slováky.
- Co vadí slovenským podnikatelům v jejich domovině.
- Kam se chystá úspěšná firma GymBeam.
- Jací miliardáři ze Slovenska se usadili v Česku.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.