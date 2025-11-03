Slovensko čelí jednomu z největších odlivů mozků na světě. Mladí lidé směřují za studiem či prací nejvíce do Česka – a teď je čím dál víc následují i podnikatelé. Kromě několika miliardářů, kteří se osobně nebo rovnou se svým byznysem usadili v Praze, je krok přes hranice nyní populární i mezi startupisty a rychle rostoucími technologickými firmami.

Své podnikání zde rozšiřují nebo zvažují přesun z několika důvodů: kromě jazykové a kulturní blízkosti je do Česka „vyhání“ i přetrvávající frustrace z horšícího se politického i podnikatelského prostředí na Slovensku.

K dlouhodobým problémům a politickému směřování na východ se v posledních měsících přidal i ekonomický tlak – způsob, jakým stát konsoliduje veřejné finance, včetně tzv. transakční daně. Jde v podstatě o daň z odchozích bankovních plateb pro podnikatelské subjekty ve výši 0,4 procenta. Kritici vládě Roberta Fica vyčítají, že neúměrně zatěžuje příjmovou stranu, zatímco šetření na výdajích a prorůstová opatření téměř chybí. Symbolem nespokojenosti se letos stal herní gigant a jedna z nejúspěšnějších slovenských technologických společností.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak roste počet českých firem založených Slováky.
  • Co vadí slovenským podnikatelům v jejich domovině.
  • Kam se chystá úspěšná firma GymBeam.
  • Jací miliardáři ze Slovenska se usadili v Česku.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.