Ve věku 84 let zemřel bývalý americký republikánský viceprezident ve vládě George W. Bushe Dick Cheney. Uvedla to agentura Reuters a s odvoláním na politikovu rodinu také zpravodajský web stanice CNN. Cheney zemřel v pondělí v noci na komplikace spojené se zápalem plic a kardiovaskulárním onemocněním, oznámila rodina.
Cheney byl 46. viceprezidentem USA a sloužil po boku republikánského prezidenta George W. Bushe po dvě funkční období v letech 2001 až 2009. Předtím byl kongresmanem za Wyoming a ministrem obrany ve vládě George Bushe staršího.
CNN jej označuje za architekta „války proti terorismu“ a připomíná, že pomohl uvrhnout USA do války v Iráku na základě chybných závěrů. V posledních letech byl ale Cheney v Republikánské straně do jisté míry izolován, stávajícího šéfa Bílého domu Donalda Trumpa totiž označil za zbabělce a hrozbu. V loňských prezidentských volbách podle médií volil demokratku a viceprezidentku ve vládě prezidenta Joea Bidena Kamalu Harrisovou.
„Za 246 let existence naší země nebyl nikdo, kdo by představoval větší hrozbu pro naši republiku než Donald Trump,“ řekl Cheney v televizní reklamě pro svou dceru Liz Cheneyovou. „Pokusil se ukrást poslední volby pomocí lží a násilí, aby se udržel u moci poté, co ho voliči odmítli. Je to zbabělec,“ uvedl Cheney s odkazem na volby z roku 2020, v nichž Trump prohrál.
Cheneyovo viceprezidentství poznamenalo období války proti terorismu po útocích z 11. září 2001. Za jeho působení ve funkci už viceprezidentství nebylo pouhou ceremoniální funkcí, Cheney z něj naopak vytvořil síť zákulisních komunikačních kanálů, z nichž ovlivňoval politiku vůči Iráku, terorismu, prezidentským pravomocím, energetice a dalším základním pilířům republikánské politické agendy, napsala agentura AP.
Po většinu svého dospělého života se Cheney potýkal s kardiovaskulárním onemocněním a přežil řadu infarktů. Po transplantaci srdce v roce 2012, kterou v rozhovoru v roce 2014 označil za „životní dar“, vedl plnohodnotný a aktivní život v penzi.
