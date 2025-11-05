Německo se rozhodlo podpořit vybrané průmyslové podniky nízkou cenou energií. Pevná cena průmyslové elektřiny ve výši pěti eurocentů za kWh se má vztahovat zhruba na dvě tisícovky energeticky náročných podniků. Federální rozpočet za to zaplatí 1,5 miliardy eur ročně. Program má trvat minimálně do roku 2029.
Podle Eurostatu aktuálně německé firmy platí v průměru za elektřinu 18 eurocentů, což je pátá nejvyšší cena v rámci EU. Téměř třikrát levnější mají elektřinu ve Finsku. V ČR platí podniky za elektřinu v průměru přes 16 centů za kWh.
Co se dočtete dál
- Jak chce Německo podpořit průmysl?
- Jak je na tom Evropa s cenami energie v celosvětovém srovnání?
- Jaký dopad může čekat česká ekonomika?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.