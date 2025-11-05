Německo se rozhodlo podpořit vybrané průmyslové podniky nízkou cenou energií. Pevná cena průmyslové elektřiny ve výši pěti eurocentů za kWh se má vztahovat zhruba na dvě tisícovky energeticky náročných podniků. Federální rozpočet za to zaplatí 1,5 miliardy eur ročně. Program má trvat minimálně do roku 2029.

Podle Eurostatu aktuálně německé firmy platí v průměru za elektřinu 18 eurocentů, což je pátá nejvyšší cena v rámci EU. Téměř třikrát levnější mají elektřinu ve Finsku. V ČR platí podniky za elektřinu v průměru přes 16 centů za kWh.

