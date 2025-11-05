Těžba černého uhlí v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku skončí k 31. lednu příštího roku. Z těžební společnosti OKD odejde ke stejnému datu 750 zaměstnanců a k 28. únoru dalších 150. Ve středu to sdělila mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková. Důl ČSM je posledním činným černouhelným dolem v zemi, skončí tak těžba černého uhlí v celém Česku.
Horníkům zbývá z posledních tří porubů neboli dobývacích prostor vytěžit ještě přibližně 200 tisíc tun uhlí. „Toho bude dosaženo na konci ledna, kdy bude těžba na Dole ČSM ukončena. K 31. lednu 2026 odejde 750 zaměstnanců, po ukončení provozu úpravny uhlí k 28. únoru dalších 150,“ uvedla Černá. Odcházejícím zaměstnancům OKD vyplatí na odstupném dohromady přes 500 milionů korun, dostanou až jedenáctinásobek průměrného měsíčního výdělku.
„Přibližně tři roky deklarujeme, že těžbu v posledním činném černouhelném dole, Dole ČSM, ukončíme v prvním čtvrtletí roku 2026, a z dnešního pohledu jsme tento termín určili správně. Z ekonomického, personálního i legislativního hlediska by další prodloužení těžby už postrádalo smysl. Poslední vozík uhlí tak po téměř 250 letech vyvezeme z dolu na počátku února příštího roku,“ uvedl generální ředitel OKD Roman Sikora.
Za deset měsíců roku se v OKD vytěžilo 985 tisíc tun uhlí. „Na roční plán 1,145 milionu tun tak zbývá vydobýt 160 tisíc tun,“ uvedla mluvčí. V prosinci horníci vytěží dva poruby, v lednu pak ještě z posledního porubu vytěží přibližně 40 tisíc tun uhlí.
„Zákazníků se zájmem o černé uhlí s přechodem na jiné zdroje energie ubývá. Do našich výsledků se promítá pokles světových cen uhlí i oslabení dolaru, které výrazně podporuje naši konkurenci, importéry uhlí. Předpokládáme ale, že udržením stabilního provozu a důslednými úsporami napříč všemi nákladovými položkami se nám podaří hornickou činnost ukončit v černých číslech,“ uvedl Sikora.
Kromě zhruba 900 zaměstnanců OKD, pro něž už firma nebude mít uplatnění, ukončí v prvním čtvrtletí příštího roku činnost i většina pracovníků dodavatelů důlně‑stavebních prací. „Na útlumové práce budeme v počáteční fázi potřebovat zhruba 600 kvalifikovaných zaměstnanců s konkrétními odbornostmi, což bylo hlavním kritériem při určování nadbytečných pracovníků,“ uvedl personální ředitel OKD Radomír Štix.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist