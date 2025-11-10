Průmyslová výroba v Česku stagnuje již šestý rok v řadě. Oproti roku 2019 je produkce vyšší jen o tři procenta, k čemuž navíc dopomohl solidní zářijový výsledek. Napříč průmyslem ale panují významné rozdíly. Jednoznačným tahounem je automotive, který šlape na plný plyn, a to doslova – využití kapacit se blíží 100 procentům. Hůře se daří strojírenství a pod ještě výraznějším tlakem zůstávají energeticky náročná odvětví, například zpracovatelé kovů.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.