Průmyslová výroba v Česku stagnuje již šestý rok v řadě. Oproti roku 2019 je produkce vyšší jen o tři procenta, k čemuž navíc dopomohl solidní zářijový výsledek. Napříč průmyslem ale panují významné rozdíly. Jednoznačným tahounem je automotive, který šlape na plný plyn, a to doslova – využití kapacit se blíží 100 procentům. Hůře se daří strojírenství a pod ještě výraznějším tlakem zůstávají energeticky náročná odvětví, například zpracovatelé kovů.

