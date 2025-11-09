Většina Čechů chce jít do penze před šedesátým rokem věku. Současně si sedmdesát procent myslí, že jim penze nebude stačit na živobytí. Zhruba 46 procent lidí netuší, kolik peněz mohou v důchodu očekávat. Asi polovina pak nemá povědomí o tom, kolik by si měla odkládat. Jarnímu průzkumu agentury Ipsos odpovídaly i volební preference: důchodová reforma Fialovy vlády, která zvýšila věk odchodu do důchodu, snížila valorizaci penzí, zpřísnila předčasné odchody do důchodu a zvýšila minimální odvody OSV, se zkrátka nesetkala s porozuměním.
O to víc se penzistům snaží vyjít vstříc nová vláda.
