Většina Čechů chce jít do penze před šedesátým rokem věku. Současně si sedmdesát procent myslí, že jim penze nebude stačit na živobytí. Zhruba 46 procent lidí netuší, kolik peněz mohou v důchodu očekávat. Asi polovina pak nemá povědomí o tom, kolik by si měla odkládat. Jarnímu průzkumu agentury Ipsos odpovídaly i volební preference: důchodová reforma Fialovy vlády, která zvýšila věk odchodu do důchodu, snížila valorizaci penzí, zpřísnila předčasné odchody do důchodu a zvýšila minimální odvody OSV, se zkrátka nesetkala s porozuměním.

O to víc se penzistům snaží vyjít vstříc nová vláda.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Co chystá nová vláda k penzím?
  • Jaké jsou největší překážky?
  • Co lze očekávat?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se