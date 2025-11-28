Podpora spoření na stáří dostála v posledních letech řady změn, včetně vzniku nového dlouhodobého investičního produktu (DIP). Většinou změny vedly k žádoucím výsledkům – například podíl aktiv spravovaných málo efektivními starými „transformovanými“ fondy (ty s garancí neprodělku) poklesl zhruba z 80 procent na konci roku 2022 na současných zhruba 57,6 procenta – zbytek jsou nové fondy, takzvané účastnické, které pravidlo neprodělku ze zákona dodržovat nemusí. To může vést ke zvýšení dlouhodobých výnosů z penzijního spoření.
Rozšířila se také možnost investovat do rizikovějších aktiv a usnadnil se přesun klientů ze starých fondů do nových a je možná i kombinace obou typů fondu. Zvýšila se maximální výše příspěvku a rozšířila možnost daňových odpočtů – klienti si mohou základ daně z příjmů snížit až o 48 tisíc korun ročně (do roku 2024 to bylo 24 tisíc korun), pokud je vloží do penzijka, do DIP nebo třeba investičního životního pojištění.
Co se dočtete dál
- Jak odstupňovat státní příspěvek podle věku a zvýšit zapojení mladých.
- Jak usnadnit přesuny mezi transformovanými fondy.
- Jaký je skutečný prostor a rizika pro využití penzijních prostředků.
