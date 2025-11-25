Neuplynuly ještě ani dva roky od posledních velkých změn v penzijním spoření se státní podporou a formující se vláda už přichází s dalšími. S konkrétními představami přišlo hnutí ANO, které chce, aby investování skrze fondy bylo výnosnější, poplatky nižší a ve fondech investovalo víc mladých.
HN přinášejí první nástin toho, co by se mohlo změnit.
Aktuálně jsou ve státem podporovaných penzijních fondech necelé čtyři miliony lidí, investováno mají 644 miliard korun. Stát loni přispěl lidem na penzijní spoření částkou 6,3 miliardy korun a k tomu dalšími úlevami na daních a pojistném.
Co se dočtete dál
- Jak by se podle Karla Havlíčka mohly snížit poplatky.
- Jak by se měla rozvolnit pravidla, kam smějí penzijní fondy investovat.
- Jak chce vláda podpořit mladé ve spoření na penzi.
