Sestavování státního rozpočtu v Česku nedává příliš prostoru kreativitě – výdaje v jednotlivých oblastech se zkopírují z roku na rok a případně se mechanicky seškrtají nebo naopak navýší s ohledem na aktuální vládní priority nebo třeba inflaci. Zda ale miliardové útraty skutečně přinášejí to, co společnost poptává a potřebuje, už úřady nijak systematicky nesledují. To by se mělo změnit. První krok k tomu udělalo ministerstvo financí, když do aktuálního návrhu rozpočtu na příští rok zařadilo novinku – takzvané výkonnostní rozpočtování.
Princip spočívá v tom, že stát si u každé klíčové oblasti předem stanoví měřitelná kritéria, podle kterých pak bude možné účelnost výdajů vyhodnocovat. A bude je pravidelně zveřejňovat právě spolu s návrhem státního rozpočtu.
Pokud si například politici dají do vládního programu prioritu zrychlit spojení z odlehlých regionů do velkých měst, mohla by veřejnost každoročně sledovat, jak se záměr daří – například kolik kilometrů dálnic či silnic 1. třídy bylo zprovozněno či stavebně zahájeno.
Co se dočtete dál
- Proč je současný způsob rozpočtování státu nedostačující.
- Jak to chce ministerstvo financí změnit.
- Komu změna prospěje.
