Návrh státního rozpočtu na rok 2026 je revoluční. A nemyslím tím ani kreativní účtování s výdaji na obranu, ani právní kličky dosluhující vlády, která se rozhodla rozpočet nepustit nové Poslanecké sněmovně. Revoluční je totiž jeden nenápadný, stostránkový sešit s nepříliš lákavým názvem Státní rozpočet v kontextu výkonnosti.​

Tento dokument představuje první český pokus o skutečné výkonové rozpočtování – tedy řízení veřejných financí podle výsledků, nikoliv jen podle výše utracených peněz. Poprvé máme možnost v rámci rozpočtu vidět nejen to, kam peníze tečou, ale i co za ně stát občanům poskytuje.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co obsahuje sešit Státní rozpočet v kontextu výkonnosti.
  • Jaké konkrétní výkonové ukazatele stát sleduje v 16 oblastech.
  • Jaké zkušenosti a poučení lze čerpat z rakouské reformy 2007–2013.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.