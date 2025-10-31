Návrh státního rozpočtu na rok 2026 je revoluční. A nemyslím tím ani kreativní účtování s výdaji na obranu, ani právní kličky dosluhující vlády, která se rozhodla rozpočet nepustit nové Poslanecké sněmovně. Revoluční je totiž jeden nenápadný, stostránkový sešit s nepříliš lákavým názvem Státní rozpočet v kontextu výkonnosti.
Tento dokument představuje první český pokus o skutečné výkonové rozpočtování – tedy řízení veřejných financí podle výsledků, nikoliv jen podle výše utracených peněz. Poprvé máme možnost v rámci rozpočtu vidět nejen to, kam peníze tečou, ale i co za ně stát občanům poskytuje.
Co se dočtete dál
- Co obsahuje sešit Státní rozpočet v kontextu výkonnosti.
- Jaké konkrétní výkonové ukazatele stát sleduje v 16 oblastech.
- Jaké zkušenosti a poučení lze čerpat z rakouské reformy 2007–2013.
