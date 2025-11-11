Legendární investor Warren Buffett, který dokázal řadu let porážet akciový index S&P 500, se chystá na důchod. Na konci roku odejde z vedení konglomerátu Berkshire Hathaway a předá žezlo svému nástupci Gregu Abelovi. S akcionáři Berkshire Hathaway se rozloučil posledním dopisem, který vyšel v pondělí. Tato sdělení píše od roku 1965.
Jeho dopisy se staly postupem času velmi populární mezi analytiky a investory, protože nabízejí zajímavé postřehy ohledně investování a Buffettův pohled na aktuální situaci. Jaké rady nabízí tentokrát, jak se dívá na současný akciový trh a proč by se akcie Berkshire Hathaway mohly propadnout o 50 procent?
Co se dočtete dál
- Co věští Buffett akciím Berkshire Hathaway.
- Považuje akciový trh za drahý.
- A jaké rady dává v dopise investorům.
