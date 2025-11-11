Prezident Petr Pavel se ve středu od 13 hodin setká na Pražském hradě se šéfem ANO Andrejem Babišem. Probírat budou situaci kolem sestavování vlády a střetu zájmů očekávaného premiéra. Babiš by svůj kabinet chtěl mít jmenovaný do 17. prosince. To, co zpočátku při jeho tempu vypadalo jako celkem bez problémů stihnutelný termín, se teď jeví jako čím dál ambicióznější plán. Zejména proto, že prezidentovi se Babišův postup podle informací HN přestává zamlouvat a mezi oběma politiky to začíná drhnout.
Bezprostředně po volbách to přitom vypadalo, že vše může jít až nebývale hladce. Babiš se hned den po sečtení volebních výsledků, v neděli 5. října s prezidentem setkal. Řekl mu, že na sestavení menšinové vlády hnutí ANO to nevidí, protože jak SPD, tak Motoristé sobě chtějí mít v kabinetu své lidi. Ale co se týče možného střetu zájmů, vyplývajícího z vlastnění koncernu Agrofert, popsal Babiš prezidentovi situaci tak, že se nezdál být problém. A prezident před novináři svoje první povolební setkání s Babišem komentoval s tím, že střet zájmů má šéf ANO takzvaně pod kontrolou.
„Andrej Babiš potvrdil to, co řekl před všemi našimi občany veřejně, a sice že v případě, že bude pověřen sestavením vlády a bude jmenován, tak vyřeší střet zájmů v souladu se zákonem,“ říkal prezident. „Možností je několik, některé mi i ukázal. Zatím je nebudu komentovat, dokud to nebude aktuální. Ale možnosti, které navrhl, tak všechny jsou skutečně cestou k tomu, aby dostál liteře zákona,“ dodal Pavel.
Tehdy Babiš podle zdrojů HN nastínil prezidentovi možnosti, které má – od prodání Agrofertu přes to, že by se Agrofert vzdal veškerých dotací, až po to, že by majetkovou strukturu holdingu upravil tak, aby na jeho řízení neměl žádný vliv. Postupně se začaly šířit spekulace, že Babišovým řešením by mohla být posledně zmíněná varianta – s tím, že majitelem by mohly být děti šéfa ANO.
„Převod na osoby blízké objektivně může být tím nástrojem, kterým se dostojí zákazům stanoveným v zákoně o střetu zájmů. Na rozdíl od některých jiných právních úprav na světě český zákon tento způsob řešení v principu nevylučuje,“ komentoval tuto možnost nedávno na portálu iRozhlas.cz ředitel Odboru střetu zájmů a boje proti korupci ministerstva spravedlnosti Jiří Kapras, který zároveň působí na katedře ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
Babiš se před prezidentem kvůli střetu zájmů kroutí jako žížala. A může sáhnout k překvapivému faulu
I tento způsob však může být problematický, zákon je totiž napsán tak, že by podle odborníků bylo napadnutelné podezření, zda nešlo jen o zastírací manévr. Pavlovi se přitom nelíbí, že šéf ANO začíná situaci lehce relativizovat, jak ukázalo i Babišovo vyjádření pro Deník.cz z minulého týdne: „Střet zájmů určitě není zákonná překážka pro jmenování premiéra. Žádný takový zákon nemáme.“
Byť k tomu Babiš prohlásil, že jeho slovo prezidentovi platí. „Ale já jsem slíbil panu prezidentovi, že mu předložím, jak to vyřeším v souladu s našimi předpisy a zákony Evropské unie,“ poznamenal Babiš, aniž by řekl, jak chce situaci opravdu řešit.
Pavel i proto začal vyžadovat, aby Babiš ještě před jmenováním premiérem svoje řešení představil veřejnosti. A i proto, že se tak zatím nestalo, se původní rychlé tempo zpomaluje a Babiš si – navzdory tomu, že už má vyjednanou koaliční smlouvu a ustavenou sněmovnu – sám dal termín až 28. listopadu. Do tohoto dne očekává, že by mohl být jmenován premiérem. Prozatím má od prezidenta jen formální pověření jednat o sestavení vlády.
A další datum pak je zmíněného 17. prosince – do něhož by Babiš chtěl mít jmenovanou vládu. I to však může mezi šéfem ANO a prezidentem ještě nadělat zlou krev.
„Prezident se chce tak jako jeho předchůdci vidět se všemi kandidáty na ministry. To je nějakých 15 lidí. A na každého chce mít čas. Babiš ho ale staví do situace, že mu v podstatě diktuje: každý den schůzka v průměru s jedním kandidátem a rychle se rozhodnout. Přitom sám si s nimi neví rady,“ popisuje HN zdroj s informacemi z Hradu.
A připomíná situaci ohledně kandidáta Motoristů sobě na ministra zahraničí Filipa Turka – který se kvůli svým kauzám nezamlouvá ani představitelům ANO. Babiš však Motoristy ve vládě potřebuje – a tak to vypadá, že rozhodnutí, zda má být Turek ve vládě, radši „přehodí“ na prezidenta.
Babiš chce podle zdrojů z hnutí ANO mít vládu sestavenou tak, aby „o Vánocích byl už klid“. Pokud by to stihl, dalo by se totiž jeho vyjednávání označit za v zásadě podobně rychlé, jako bylo u jiných kabinetů.
Přesně 17. prosince 2021 byla jmenována také vláda Petra Fialy. A obdobně rychle probíhalo jmenování první první Babišovy vlády v roce 2017, která ale nezískala důvěru sněmovny. Tehdejší prezident Miloš Zeman ji jmenoval 13. prosince.
Relativně později na první pohled, 29. ledna 2014, vznikla vláda Bohuslava Sobotky. Ale skutečně jen na první pohled – jednak, volby se tehdy konaly o tři týdny později než v posledních letech, nikoli na začátku, ale až na konci října. A předsedovi vítězné ČSSD (dnešní SOCDEM) Sobotkovi tehdy zkomplikovala vyjednávání událost, pod níž se vžila označení jako „lánská schůzka“ – když část sociálních demokratů v čele s tehdejším Sobotkovým rivalem a druhým mužem strany Michalem Haškem vyjednávala na zámku v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem o možné vládě bez Sobotkova vědomí.
