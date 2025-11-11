Vypadá to, že se schyluje ke skutečně tvrdému konfliktu mezi prezidentem Petrem Pavlem a možným budoucím premiérem Andrejem Babišem. Prezident chce, aby Babiš ještě před jmenováním předsedou vlády veřejně řekl, jak vyřeší svůj střet zájmů. A Babišovi se do toho nechce a říká, že podle zákona není střet zájmů překážkou, aby byl jmenován. Jak to může dopadnout?
Předně je potřeba říci, že pravdu mají svým způsobem oba aktéři. Babiš v tom, že zákon o střetu zájmů říká, že se veřejný představitel musí zbavit střetu zájmů, v tomto případě vazeb na holding Agrofert do třiceti dnů po jmenování. Skutečně tedy není podle zákona nutné, aby střet zájmů, tedy riziko, že se bude ve veřejné funkci obohacovat z veřejných zdrojů, odstranil předtím, než nastoupí do Strakovy akademie.
Co se dočtete dál
- Jak Andrej Babiš hodlá vyřešit střet zájmů.
- Jak ovlivní případné kroky vládu a vztah ČR k Evropské unii.
- Jaké pravomoci a taktiky může využít prezident při jmenování premiéra.
