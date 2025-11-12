Thajsko pro milovníky hmyzu
Právě v této zemi mnoho cestovatelů poprvé ochutná cvrčky, kobylky nebo červy. Smažený hmyz se prodává na ulici jako alternativa k chipsům a dochucuje se kořením nebo omáčkami. V Bangkoku jsou plné ulice stánků s touto místní specialitou. Stravovacích zařízení je tu tolik, že se ani nedají spočítat. Na jejich návštěvu by vám nejspíš nestačil ani jeden celý život.
Složení je přitom velmi pestré. Najdete tu všechno – od michelinských hvězd až po mango sticky rice servírované přímo z motorky. Tradiční thajský dezert z lepkavé rýže, kokosového mléka a zralého manga je ale jen malou ochutnávkou místního kulinářského umu. Ve městě, kde je možné téměř cokoli, si za pár korun doslova rozmazlíte chuťové pohárky. Typická thajská jídla netřeba představovat. Patří sem Pad Thai, Tom Yum, zelené kari – jen v Thajsku chutnají vždy o něco lépe.
Na skok do Myanmaru
A jeden malý tip. Kdo má rád thajské chutě, ale upřednostňoval by o pár úrovní snížit pálivost, měl by si do svého itineráře na dobu, „až se zlepší bezpečnostní situace“, přidat thajského souseda – Myanmar. Je totiž zaručené, že se do této kuchyně zamilujete. Kombinuje indické, čínské a thajské postupy, a i když v ní najdete i hodně pálivá jídla, přece jen je trochu „spicy“ přívětivější. Vyniká svými saláty, nudlovými pokrmy a silnými polévkami.
Asi není v celém Myanmaru lepší místo na večeři než při západu slunce v jedné z restaurací na jezeře Inle Lake. S výhledem na okolní vesnice na kůlech, tradiční plovoucí zahrady a chrámy a kláštery. V současnosti ale bohužel velvyslanectví v Rangúnu před cestováním do země varuje.
Maledivy a tisíc chutí ryb
Bílé pláže, tyrkysová voda, palmy a klid. Ale pozor! Na maledivské atoly se nejezdí jen za romantikou, ale také za místní gastronomií. Základem kuchyně jsou ryby a mořské plody, připravované na desítky způsobů – smažené, grilované, pečené i uzené. Často vyladěné kombinací kokosu a koření. Maledivská kuchyně je ovlivněna především Indií a Srí Lankou. Jídlo je jednoduché, ale výrazné – pikantní, aromatické, často připravované s kari, chilli nebo citronovou trávou.
Mezi typická jídla patří rybí polévka garudhiya, tuňák v chilli omáčce kulhimas, kari z rybího masa mas riha. Téměř ke každému hlavnímu jídlu se servíruje roshi, tradiční místní chléb. A když budete mít štěstí, podaří se vám ochutnat i vzácný maledivský kokosový burčák rukuraa.
Na Maledivách působí mnoho šéfkuchařů, kteří získali zkušenosti v restauracích oceněných michelinskými hvězdami, a často hostují v luxusních rezortech. „Jídlo od takto zkušeného kuchaře si můžete vychutnat například v resortech Waldorf Astoria, Soneva Fushi nebo Velaa Private Island,“ dává tipy Vondrysková.
Porto Santo a hlubokomořská ryba
O pozornost gurmánů si také říká portugalský ostrov ležící v Atlantském oceánu jen pár kilometrů od známější Madeiry. Zatímco jeho hornatá sousedka je častým turistickým cílem, několikanásobně menší Porto Santo je výrazně poklidnější. Gastronomie obou ostrovů je ale podobná, založená především na čerstvých mořských plodech a rybách.
Mezi typické pokrmy Porto Santo patří espada neboli tkaničnice tmavá. Jedná se o hlubokomořskou rybu, která žije v hloubkách kolem tisíce metrů. Jemné a chutné maso jinak velmi ošklivé ryby má jen minimum kostí a často se podává se smaženým banánem nebo v omáčce z mořských plodů.
„Dalším vyhlášeným jídlem je espetada, masový špíz na vavřínové větvi. Jsou to velké kostky hovězího masa, grilované na větvi z vavřínu, která masu dodává typickou vůni. Podává se s hranolky, salátem a často i s vyhlášeným kulatým chlebem s česnekovým máslem a petrželkou. Zapít ho můžete vyhlášeným drinkem Nikita. Jde o kombinaci piva, ananasového džusu a vanilkové zmrzliny,“ říká Klára Vondrysková. Ochutnat doporučuje také Bolo do Caco, teplý, měkký, kulatý chléb z pšeničné mouky a sladkých brambor, pečený na rozpáleném kameni. Podává se s česnekovým máslem a petrželkou.
„V neposlední řadě je vyhlášený čerstvý sýr queijo branco – měkký, bílý, často podávaný s domácím chlebem a olivovým olejem. Na Porto Santo ho dělají v malých farmářských produkcích,“ dodává.
Pomalu pečené sele ze Sardinie
Karibik Středomoří je známý jako region s jedním z nejvyšších průměrných věků dožití v Evropě, žije zde vysoký počet obyvatel starších 100 let. Tkví tajemství dlouhověkosti v místním jídle a vínu? Na kloub tomu můžete přijít při ochutnávání tradičních sardinských jídel, jejichž recepty se předávají po generace. Mezi nejznámější patří pomalu pečené sele, obvykle na myrtových listech – su porcheddu, chléb pane carasau nebo dezert seadas – ručně vyráběné smažené taštičky z těsta, plněné ovčím sýrem a přelité sardinským medem, obvykle z divokého tymiánu nebo eukalyptu.
Rozhodně také nesmíte zapomenout ochutnat culurgiones, ručně vyráběné těstovinové taštičky plněné směsí vařených brambor, ovčího sýra pecorina, česneku, máty a olivového oleje.
Za okoštování určitě stojí také sardinské sýry jako Pecorino Sardo – tvrdý vyzrálý sýr vyrobený z ovčího mléka. O gastro zážitky nejsou ochuzení ani vegani. Sardinie začíná být vegan friendly, svůj podíl má na tom i známý sardinský podnikatel Marcello Contu, který vytváří lahodné veganské sýry, které jsou známé po celé Itálii i mimo ni. A když Itálie, tak káva. Sardinie je plná kaváren, ve kterých vám připraví kávu ze silných a kvalitních italských směsí, často pražených na ostrově v tradičních pražírnách.
